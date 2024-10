Burger festival u Zagrebu: Hit je burger s jabukama i smokvom

Počeo je još jedan Burger festival u Zagrebu koji ni ove godine nije razočarao bogatom ponudom sočnih burgera, finih deserata i dobre zabave. Tako na zagrebačkom Tuđmancu sve do 20. listopada možete kušati preko 30 vrsta burgera na čak 13 kućica, a mi smo isprobali sa svake ponešto i izdvojili najbolje.

POGLEDAJTE VIDEO: Ponuda kućice Thai Thai na Burger festivalu

Pokretanje videa... 01:36 Festival burgera na Tuđmancu | Video: 24sata/pixsell

Prva kućica koja se istaknula sa svojom ponudom je Picnic koji ima četiri burgera i tri vrste krumpirića, a najbolji je definitivno Blue Cheese Burger. Iako prema sastojcima ovaj burger ne bi baš sve privukao, harmonija okusa je nevjerojatna, a sočnost na zavidnoj razini. Pecivo je od krumpirovog tijesta, meso 100 posto juneće, a tu dolazi i chutney od smokve, gorgonzola, jabuka, panceta i dijon aioli.

S obzirom da nas je burger oduševio, upitali smo voditelja kućice, Vedrana Božičeva u čemu je tajna.

- Prvo je stvar dobre namirnice, svi naši sastojci su domaći i iz provjerenog uzgoja. Sve je dobro izbalansirano i to je tajna kako da burger bude savršen. Također, važno je da što više ljudi proba burger i ocijeni kako bi dobili što objektivniji sliku što je dobro, što nije - rekao nam je Vedran.

Zanimljivu ponudu ima i kućica Grof Lovski koja se prvi puta pojavila na festivalu, a nudi burgere s mesom divlje svinje, pa čak i jelena, a tu je i Zvrk roštiljka burger s mesom od divljači.

- Naš Smash burger se radi od 180 grama pljeskavice, a meso unutra je od jelena, junetina i domaća svinja. U njoj ima dosta začina, a kod pripreme se ona spljošti i podijeli na pola. Na roštilju se ona karamelizira, a sočnost joj vraćamo kroz dodavanje sira i umaka - rekli su nam i dodali kako sve meso i umaci su domaći i oni ih sami rade.

Novotvoreni burger bar Bold burger u Ilici isto se odlučio pojaviti na festivalu i predstaviti svoje kreacije. Zanimljiv im je Kaj Burger s mozzarellom i kajmakom, a tu je i Brisket Burger s dimljenim brisketom umjesto pljeskavice.

Isprobajte azijski šmek u burgerima

Nešto drugačije okuse burgera možete isprobati na Thai Thai kućici koja nudi dvije vrste burgera. Ističe se Pad Thai burger koji u sebi ima maslac od kikirikija, a tu je i Tom Yum beef burger kojem poseban šmek daje Tom Yum umak u koji ide kokosovo mlijeko i riblji umak.

Zagreb: Festival burgera na Tuđmancu | Foto: Luka Batelic/PIXSELL

- Osim burgera, tu su i bao bunsi s pilećim mesom, pad thai s piletinom i mango s ljepljivom rižom i kokosovim mlijekom - rekla nam je radnica s Thai Thai kućice Tereza Kelam.

Burger bar nudi četiri vrste burgera, a imaju i ujedno najskuplji na festivalu za 11,5 eura - Prime burger koji se sastoji od light brioche peciva, 100 posto junećeg odreska, duplo pržene slanine, duplog cheddar sira i burnt butter mayo umaka. Od ostalih burgera tu su Bacon deluxe, Smoked chilli i Signature 2.0.

Zagreb: Burger festival otvoren na Trgu dr. Franje Tuđmana | Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Idući na redu je Good Food s burgerima koji nude svježinu u okusu, pa tako možete isprobati burger s fetom - Fresh Feta, klasični s pancetom - Old Fashioned, s pestom Caprese Pesto i s piletinom Crispy Chicken Slaw.

Četiri vrste burgera ima i Gulos koji nudi klasične okuse, a ističe se Huncut koji u sebi osim finog mesa ima i tortilja čips, jalapeno papričice, dimljeni sir i kremastu Gochujang majonezu i stoji 11 eura.

Oui Chef on Wheels by Vedran Stojanac isto je prvi puta na Burger festivalu i osim dva burgera od junetine i piletine, ima i zanimljiv sendvič s focacciom, sporo pečenom vratinom i umakom od meda i senfa - Nima tice do prasice vol. 2.

Klasika uvijek dobro prolazi

Chef's Burger by Ivan Pažanin nudi Original cheese, Creamy pomodoro i Crispy Kapulu te dvije vrste krumpirića, a svojom klasičnom ponudom predstavila se i kućica Burger Institut by Mate Janković s tri burgera - Classic Cheese Smash, Onion Cheese Smash i Bacon Cheese.

Općenito, cijene burgera se kreću između osam i 11,5 eura, a osim burgera, tu je i slatka kućica Icecrone na kojoj možete isprobati sladoled u kroasanu raznih okusa.

Zagreb: Burger festival otvoren na Trgu dr. Franje Tuđmana | Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Recept za Blue Cheese Burger

Sastojci: brioche pecivo od krumpirovog tijesta, 150 grama juneće pljeskavice, chutney od smokve, sir gorgonzola, granny smith jabuka, panceta, dijon aioli umak

Priprema: Brioche pecivo namažite maslacem i dobro ugrijte na tavi da se na njemu stvori korica. Zatim ispecite pancetu i meso, a meso prethodno samo posolite. Kad meso okrenete stavite na njega gorgonzolu da se ona topi. Kad je pecivo spremno krenite sa slaganjem. Umak dijon aioli ide gore i dolje, chutney od smokve stavite na donje pecivo na umak, zatim stavite meso, pancetu i na nju jabuka. Jabuku prethodno nasjeckajte na sitne komadiće, začinite sa soli i limunskom kiselinom, maslinovim uljem i malo chillyja. U dijon aioli umak idu dijon senf, usitnjeni češnjak, limunov sok, majoneza i sol.