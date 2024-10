Istražili smo koji su sastojci najpoznatijih burgera diljem svijeta. Neki će vas iznenaditi

O tome što čini savršen burger mnogi bi mogli napisati doktorsku disertaciju. Opčinjenost ovom vrstom sendviča tolika je da postoje kritičari koji ocjenjuju isključivo burgere, a povede li se rasprava u društvu ljubitelja burgera o tome što u njega ide ili ne ide, moglo bi doći do ozbiljne frke.

No većina se slaže u tome to da je, uz okus, na prvome mjestu po važnosti svježina burgera (80%), zatim njegova sočnost (60%) i potom dodaci (52%). Rezultati su to istraživanja o idealnom burgeru, koje je pokazalo da su želje ljudi prilično jednostavne. Tako će pljeskavica, slanina, sir, zelena salata, luk i rajčica u burgeru zadovoljiti većinu ispitanika.

Ako se sad pitate zašto pišemo burger a ne hamburger, postoji mala ali bitna razlika. Izraz hamburger (engl. ham, govedina) odnosi se isključivo na sendvič u kojem je goveđa pljeskavica, a burger predstavlja širi pojam koji obuhvaća i druge varijante mesa.

U nastavku smo istražili gdje su nastali neki od najpoznatijih burgera na svijetu i po čemu su toliko posebni.

Amerika - prijestolnica burgera

Mnogi su pokušali doznati čiji je genijalni um osmislio burger ili hamburger, no istina je da su Amerikanci najzaslužniji za njegovu popularizaciju, pa je SAD postao kolijevka ovog omiljenog sendviča.

Foto: Shutterstock

Prošetate li gastronomskom kartom Sjeverne Amerike, naići ćete na različite verzije, kao što su pastrami burger, s istoimenom suhomesnatom delikatesom, i deep fried burger iz Tennesseeja, u kojem se pljeskavica od mljevene junetine prži u goveđem loju. Krenete li južnije, dočekat će vas hvalospjevi o beanburgeru, hamburgeru iz San Antonija u kojem na pljeskavicu stavljaju luk, zgnječeni kukuruzni čips, prženi grah i Cheez Whiz - umak od prerađenog sira.

U ovom pregledu ne možemo izostaviti ni burger koji potječe s Floride, a imamo ga i u Hrvatskoj. Riječ je o kultnom Whopperu®, hamburgeru koji je James W. McLamore, suosnivač Burger Kinga, kreirao 1957. godine. Odmah po pojavi na tržištu, hamburger je postao hit i tako uzdrmao ustajali poredak u industriji brze hrane. Sa 100% goveđom pljeskavicom, pečenom na žaru, te svježim sastojcima, sendvič je brzo osvojio srca Amerikanaca, ali i ostatka svijeta.

A, s obzirom na to da je Burger King osnovan 1954., ove godine slavi 70. rođendan te je predstavio novu verziju ovog klasika. Whopper® sada ima poboljšanu temperaturu serviranja, mekše i ukusnije pecivo sa sjajnom glazurom i duplo sočnije pljeskavice pečene na otvorenom plamenu. Naravno, želite li u hamburger dodati još koju pljeskavicu, više sira i slično, nije problem jer se i dalje može naručiti ''Na tvoj način'', pri čemu je moguće napraviti čak 221.184 kombinacija.

Foto: Burger King

Premda većina poznatih burgera dolazi iz SAD-a, Južna Amerika je tu da se pohvali svojom verzijom najboljeg burgera, a to je brazilski X-Tudo. U ovom debelom hamburgeru, koji je gotovo nemoguće uredno jesti, goveđe pljeskavice kombinirane su s mozzarellom, kukuruzom, kriškom šunke, slaninom, pečenim jajetom i krumpirićima. A tu su i standardni dodaci poput zelene salate, rajčice i umaka.

Specifični europski burgeri

Iz Europe potječu tri vrlo karakteristična burgera koje ljudi uglavnom ili vole ili ne vole.

Danski bøfsandwich u prijevodu označava "sendvič s odreskom" ili "sendvič s govedinom", a od dodataka sadrži začine poput smeđe gorušice, kečapa i remulade (umak na bazi majoneze) te čips od kiselih krastavaca s koprom, kriške ukiseljene cikle i tri vrste luka (sirovog, nasjeckanog na kockice, karameliziranog i prženog). Ovaj burger definitivno nije za svačije nepce jer se, osim spomenutih sastojaka, na kraju dodatno prelijeva smeđim umakom koji mu daje konačni izgled i okus.

Foto: Shutterstock

Sljedeći na redu je burger sa sobovim mesom, koji potječe iz Finske. Ukratko, pljeskavicu u ovom slučaju prelijevaju sirom, drugim standardnim dodacima za burger i zatim - džemom od brusnica. Vjerujemo da će i ova verzija burgera pronaći svoje poklonike, pa, ljubitelji slatko-slanih jela, navalite!

Treći specifični burger dolazi iz zemlje koja je dijelom u Europi a dijelom u Aziji. Riječ je o turskom islak hamburgeru. Često ga zovu i Taksim hamburger, a taj je naziv dobio po trgu Taksim u Istanbulu, gdje ga često poslužuju. Njegova glavna karakteristika su žemlje natopljene umakom od rajčica koje se ''kuhaju'' na pari, ili se pljeskavica prelijeva aromatičnim umakom od rajčice. Rezultat je mekan i ukusan hamburger koji se topi u ustima, a umak mu obično daje blago pikantan okus.

Foto: Shutterstock

Azijske varijante burgera

Tradicionalni kineski burger Rou jia mo sastoji se od peciva nalik na lepinju, najčešće punjenog pirjanom svinjskom potrbušinom, karakterističnom za kinesku kuhinju. Uz to, burgeru dodaju đumbir, sojin umak, ljute papričice, mnoštvo začina, vino Shaoxing i druge sastojke, ovisno o provinciji.

Iz Japana stiže malo laganija varijanta burgera, a riječ je o rižinu burgeru, koji umjesto klasičnog peciva koristi prešanu rižu grilanu na tavi. Često je punjen katsu piletinom ili yakiniku mesom, odnosno goveđim komadima pripremljenim na žaru. Od dodataka se uglavnom stavljaju kupus i zelena salata.

Foto: Shutterstock

Teriyaki burger ima izgled standardnog burgera, no od drugih vrsta ga razlikuje teriyaki umak, koji se sastoji od sojina umaka, sakea (japansko rižino vino), mirina (japansko slatko vino od mochi riže) i šećera. Konkretno, teriyaki umak se prelijeva preko sastojaka ili se pljeskavica peče u njemu. Ovaj umak karakterističan je za azijsku kuhinju jer se u njemu tipično prže meso i povrće.

Iznenađenje iz Australije

Za kraj smo ostavili vrlo neobičan burger, ali tipičan za australsku kuhinju. Naime, ako ste poželjeli nekoga prijaviti jer jede pizzu s ananasom, australski burger ostavit će vas bez teksta. Mislili ste da su goveđa pljeskavica, cheddar, cikla i ananas nespojiva kombinacija? U ovom burgeru dočekat će vas upravo ti sastojci, uz dodatak slanine, pečenog ili tekućeg jajeta, salate i luka. Zvuči baš... zanimljivo.