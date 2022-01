Kako je imati četvorku? Ljudi anonimno dijele svoja seksualna iskustva - od ogorčenog bivšeg koji je to iskoristio da bi prebolio raskid do žene koja je zatrudnjela s jednim od trojice muškaraca, ali ne zna s kojim. Iako su četvorke ili orgije nešto što ljudi stvarno rade, malo je onih koji stvarno i pričaju o tome. Od neugodnih trenutaka do burnih susreta, evo što se događalo običnim ljudima kada su imali seks s više partnera istovremeno, prenosi Whisper.

Ljudi iz cijelog svijeta podijelili su skandalozne priče o seksu koji uključuje više članova na Whisperu. Jedna žena je zatrudnjela, ali ne zna koji muški sudionik je otac. Drugi muškarac ispričao je kako mu je orgija bila prvo homoseksualno iskustvo...

Ljudi koji su imali seks u četvero podijelili su svoja zapanjujuća iskustva. Avanturistički parovi i samci iz cijelog svijeta koristili su aplikaciju za anonimne ispovijedi Whisper kako bi otkrili kako je zapravo 'orgijati'.

Među njima je i žena iz Kalifornije koja je prvi put imala spolni odnos sa svojim sadašnjim dečkom u sklopu orgija. U međuvremenu je Britanka ispričala kako su ona i njezin suprug imali četvorku s još dvoje sudionika - ali dok ona želi dodati još jedan par, on to ne želi.

Ali nisu sva iskustva pozitivna. Jedna osoba je otkrila da je nešto pošlo po zlu kada su pokušali imati četvorku i sada ne znaju što bi.

Žena iz Južne Karoline priznala je kako je imala seks u četvero s najboljom prijateljicom, njezinim mužem i susjedom. Potajno, kako kaže, želi ponoviti iskustvo, ali ovaj put bez susjeda.

Jedan muškarac iznio je svoje seksualno iskustvo 'četvorke' u kojem je istaknuo kako je on bio jedini muškarac u činu. Dok jedna djevojka kaže kako je sasvim slučajno na jednoj zabavi završila u orgijama.

- Moj suprug i ja imali smo nedavno seks u četvero. Bila je to njegova ideja, ali ja sam na kraju uživala više od njega, i sad ja želim ponoviti isto, ali on ne - požalila se jedna Britanka.

Jedan je muškarac otkrio kako je imao 'četvorku' u susjedovom jacuzziju dok susjeda nije bilo kod kuće, dok jedna zbunjena djevojka priznaje da je prošle noći u seksu u četvero imala prvi put nešto sa ženom, i sad se pita je li joj drago zbog toga što se napila i doživjela to iskustvo.

- Bio sam razdražen nakon što sam saznao da je moja bivša žena našla dečka pa sam imao seks s tri djevojke - priznaje muškarac iz Massachusettsa.

- Imao sam 'četvorku' i preponosan sam. Većina ljudi nema hrabrosti probati isto i imaju loš seks. Ja sam ponosan što sam seksualno biće. Govorim svima o tome, tko me pita, nije me nimalo sram - ističe jedna osoba iz Kalifornije.

Dečko iz Wisconsina je prvi put probao seks 'u četvero'. To mu je i, također, prvi put da je imao seksualno iskustvo u kojem je sudjelovao drugi muškarac.