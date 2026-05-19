U kliničkoj praksi zato je izuzetno važno postaviti jednostavno, ali ključno pitanje što sve pacijent uzima, uključujući vitamine, biljne pripravke i druge dodatke prehrani - jer tek je tada moguće procijeniti rizike...
Hrvatski liječnici: Preko milijun Hrvata uzima suplemente, a ponekad im ni ne znaju sastav!
Dodaci prehrani u Hrvatskoj "eksplodirali" su u pravi masovni biznis. Od 2020. broj zahtjeva za registraciju novih suplementa skočio je za više od 30 posto, a godišnje se prijavi oko 1100 novih proizvoda - više od četiri svaki radni dan. Vitamini, probiotici, magnezij, omega-3, kreatin i proteinski pripravci danas su postali svakodnevica, često i bez stvarne medicinske potrebe.
