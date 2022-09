Čak 65 posto Hrvata je pretilo: 'Nikako ne preskačite doručak i promijenite stil života'

Svjetska zdravstvena organizacija definirala je debljinu kao kroničnu, progresivnu i relapsirajuću bolest, a unatoč tome što imamo oko 65 posto građana Hrvatske s prekomjernom tjelesnom težinom, ili pretilih, zasad je vrlo malo pacijenata s dijagnozom E65, što je šifra te bolesti u međunarodnom šifrarniku. Što bi mogao biti razlog tome, je li to samo činjenica da su liječnici preopterećeni, pa nemaju volje za hvatanje ukoštac s tim, ili strah pacijenata od stigme koju bi dijagnoza mogla nositi, pitamo dr. sc. Tomislav Božek, specijalist internist, sa subspecijalizacijama iz endokrinologije i dijabetologije iz Sveučilišne klinike 'Vuk Vrhovac', jednoga od sudionika panela posvećenog debljini kao bolesti, koji je održan u sklopu ovogodišnjeg Back Together Summita.

- U Hrvatskoj je 63 posto ljudi koji su pretili ili imaju prekomjernu tjelesnu masu. Ako se taj trend nastavi i dalje, u budućnosti ćemo na neki način imati stigmatizaciju osoba s normalnom tjelesnom masom. Dakle, ljudi evoluiraju, prihvaćaju se različitosti i ne razumijem zašto bi se prema pretilima upiralo prstom. No, sam čovjek sebi često proizvede osjećaj da je stigmatiziran, više nego što smatram da ga društvo diskriminira – kaže. Dodaje kako debljinu treba shvatiti kao kroničnu, progresivnu i relapsirajuću bolest, jer tek tada možemo razumjeti kako ju je moguće liječiti.

- Relapsirajuća je bolest, u smislu da se pacijenti s njom nose kroz cijeli svoj život. Provode raznorazne dijete, skinu kilograme i onda se oni ponovno vrate. Dakle, da bismo pacijentu pomogli, izuzetno je važno promijeniti njegov životni stil. Nije poanta nekoga 2 ili 3 mjeseca držati na nekom rigoroznom režimu uz educiran kalorijski unos i jaku fizičku aktivnost. U sklopu suvremenog pristupa liječenju pretilosti bitno je educirati čovjeka kako će se s tim nositi cijeli život – pojašnjava te dodaje kako se vrlo često susreće s tim da ljudi ne konzumiraju doručak i najčešće se prve kalorije unose oko 12 ili 13 sati. To nikako nije dobro.

- Doručak se ne smije preskakati. S druge strane, treba reducirati ili čak ukinuti kasne večernje obroke. Dakle, među osnovnim postavkama su 3 glavna i 2 međuobroka, odnosno ukupno 1300, 1500 ili 1700 kcal dnevno, ovisno o masi i intenzitetu fizičke aktivnosti pacijenta. Na taj način čovjeka vraćamo na neke "base line" postavke i navodimo ga na usvajanje zdravog režima življenja. Uz to, tu je i farmakoterapija te psihološka podrška koja treba biti kontinuirana – ističe dr. Božek osnove u liječenju debljine.

S obzirom na to da imamo poražavajuću statistiku i da smo na vrhu Europske unije po pitanju pretilosti djece, jer je svako četvrto dijete u Hrvatskoj pretilo, trebali bismo posvetiti pažnju kvaliteti hrane, upozorava dr. Božek.

- Današnja i hrana i ona koju su ljudi konzumirali prije 30 godina nisu iste. Dogodile su se promjene pod izlikom da će čovječanstvo biti gladno ako se u tehnološkom smislu obrade hrane ne dogodi promjena. Danas zato imamo hranu, ali bitno promijenjenu i nezdraviju nego što je bila prije – upozorava. Za djecu je važno da im zdrava prehrana podrazumijeva doručak, ručak, večeru i međuobroke, ali najvažnije je pritom da namirnice budu zdrave, dodaje.

- Uz to, roditelji bi ih trebali poticati na rekreativno bavljenje sportom, a ne im dati kompjutere i mobitele u ruke da se zabavljaju. Dodatno su veliki problem pekare čiji proizvodi imaju vrlo visok glikemijski indeks. O dječjim rođendanima u Mc' Donaldsu neću govoriti, jer što reći na činjenicu da djeci poklanjamo proslave rođendana uz takvu hranu… Sve su ovo samo primjeri koji traže sveobuhvatnu edukaciju, od roditelja, staratelja, djece i ljudi koji rade u obrazovnom sustavu. Na nekoliko karika sustav zakazuje, stoga su kampanje o zdravom životu i važnosti zdrave prehrane itekako važne, zaključuje sugovornik.

Dr. Dinka Pavičić Baldani: Pretile žene imaju i do 46 posto manju šansu za trudnoću!

- Danas znamo da preuhranjenost i debljina utječu na kvalitetu jajnih stanica i učestalost kromosomskih greški tijekom diobe, na sposobnost sluznice maternice da prihvati oplođeno jajašce kao i na neprimjereno lučenje hormona hipotalamusa i hipofize koji su neophodni za postojanje ovulacije. Zbog toga je učestalost anovulatorne neplodnosti dvostruko veća kod žena s preuhranjenosti i debljinom u odnosu na žene normalnog indeksa tjelesne mase (ITM). Čak i ako imaju ovulaciju, žene s ITM >35 kg/m2 imaju za 26 posto, a one s ITM >40 kg/m2 čak 43 posto manju šansu za spontanu trudnoću u odnosu na žene s ITM 21-29 kg/m2. Osim toga, pri liječenju neplodnosti žena s preuhranjenosti i debljinom medicinski pomognutom oplodnjom potroši se veća doza lijekova, dobije se manji broj jajnih stanica, niža je stopa trudnoća i živorođene djece i veća je stopa spontanih pobačaja – upozorava na jedan od problema povezanih s debljinom prof. dr. sc. Dinka Pavičić Baldani, specijalistica ginekologije i opstetricije u Klinici za ženske bolesti i porode KBC Zagreb, jedna od panelistica na Back Together Summitu. Dodaje kako zbog toga moramo odbaciti tradicionalno gledanje na masno tkivo kao na pasivni 'spremnik' za pohranu energije.

Koje su sve moguće posljedice debljine i pretilosti kad je riječ o plodnosti, trudnoći i razvoju djeteta?

- Danas se ono smatra kompleksnim metaboličko-endokrinološkim strojem koji je uključen u koordinaciju različitih bioloških procesa, uključujući energetski metabolizam, neuroendokrinu i imunološku funkciju. Zbog toga je utjecaj preuhranjenosti i debljine na fertilitet žena vrlo složen.

Naime, preuhranjenost i pretilost tijekom trudnoće povećavaju rizik od raznih komplikacija, uključujući: pobačaj, mrtvorođenje, dijabetes i hipertenziju u trudnoći, preeklampsiju, apneju u spavanju, prijevremeni porod, povećanu potrebu za carskim rezom i veći rizik komplikacija carskog reza. Djeca koju su rodile pretile majke imaju povećan rizik srčanih mana i defekata neuralne cijevi, rađaju se s porođajnom težinom većom od uobičajene, što može dovesti do komplikacija u porodu, imaju veći rizik nastanka astme i pretilosti u djetinjstvu, pa sve do većeg rizika od kognitivnih problema i kašnjenja u razvoju.

Kako se liječi neplodnost koja je povezana s debljinom?

- Gubitak težine prije planirane trudnoće najbolji je način smanjenja rizika za probleme koji se povezuju s pretilošću. Gubitak od 5 do 10 posto ukupne tjelesne težine znatno poboljšava cjelokupno zdravlje i utire put zdravijoj trudnoći. Smanjenje prekomjerne tjelesne mase, kao i njeno kasnije održavanje, temelji se na kombinaciji prehrane s energetskom vrijednošću za 500 kcal manjom od dnevnih energetskih potreba i redovitoj tjelesnoj aktivnosti. Ciljevi moraju biti realistični. Pacijentima se nudi i bihevioralno-kognitivni pristup, usmjeren na prevladavanje psiholoških prepreka za usvajanje i primjenu učinkovitih ponašanja u kontroli tjelesne mase. Farmakoterapija za smanjenje tjelesne mase indicirana je kao dodatak dijeti sa smanjenim unosom kalorija i povećanoj tjelesnoj aktivnosti u o osoba s ITM ≥30 kg/m., ali i u osoba s preuhranjenošću, s ITM-om ≥27 do <30 kg/m. uz prisutnost najmanje jednog komorbiditeta povezanog s tjelesnom masom, poput sindroma policističnih jajnika. U vrijeme korištenja farmakoterapije, ne preporučuje se trudnoća.

Uspijevaju li žene koje su skinule kilograme zanijeti bez medicinski potpomognute oplodnje i koliko im je teško održati poželjnu težinu u trudnoći?

- Postoje brojni primjeri žena koje su spontano zanijele nakon smanjenja tjelesne mase, kao i oni kod kojih je medicinski pomognuta oplodnja bila uspješna nakon smanjenja ITM i prethodnih brojnih bezuspješnih MPO postupaka. Imamo primjere žena koje su smanjile tjelesnu masu i za 40 kg tijekom nešto više od godine dane. Takve su žene motivirane, trajno su usvojile zdrave navike što olakšava održavanje poželjene težine u trudnoći. U drugom i trećem tromjesečju trudnica treba u prosjeku 300 dodatnih kalorija dnevno – što je otprilike količina kalorija koju sadrži čaša obranog mlijeka i polovica sendviča. Pacijentice i trudnice u planiranju zdrave prehrane mogu dobiti pomoć u razgovoru sa nutricionistima.

I muškarci zbog debljine mogu imati slabiju plodnost?

Povećana težina kod muškaraca povezana je s nižom razinom testosterona, lošijom kvalitetom sperme i smanjenom plodnošću u usporedbi s muškarcima normalne težine. Vjerojatnost neplodnosti povećava se za 10 posto za svakih 9 kg viška. Istraživanja su pokazala da gubitak tjelesne mase može značajno povećati volumen sjemena, koncentraciju i pokretljivost, kao i cjelokupno zdravlje spermija.

Koliko je sindromom policističnih jajnika povezan s debljinom?

- Povezanost između preuhranjenosti i pretilosti i PCOS složenija je od jednostavnog uzročno-posljedičnog procesa i uključuje komplicirane međusobne veze više čimbenika. Preuhranjenost i pretilost, poglavito u dječjoj i adolescentnoj dobi, pridonose razvoju PCOS-a, a isto tako, postoje i mehanizmi pomoću kojih PCOS može pridonijeti daljnjem debljanju i otežavati napore da su uspostavi učinkovit gubitak težine. Tako se stvara začaran krug iz kojeg je teško izići. Učinkovita provedba gubitka tjelesne mase i tjelovježba ostaju najučinkovitije i najperspektivnije strategije za smanjenje simptoma i dugoročnih rizika PCOS-a. Međutim, održavanje smanjenje tjelesne mase može biti dugoročno problematično zbog kompenzacijskih mehanizama koji potiču pozitivan unos kalorija povećanjem gladi i na kraju uzrokujući ponovno debljanje. Zbog toga je prehranu i tjelesnu aktivnost često potrebno kombinirati i s drugim terapijama (psihološkim, farmakološkim i po potrebi kirurškim). Sve je više ispitivanja koje pokazuju potencijalno značajnu ulogu analoga humanog glukagonu sličnog peptida-1 (GLP-1) u liječenju PCOS-a sa značajnim smanjenjem tjelesne težine, opsega struka, povećanje osjetljivosti na inzulin, hormonskih parametara, regularnosti menstruacije i povećanjem plodnosti u odnosu na placebo.

Žene se često bore s viškom kilograma u vrijeme menopauze. Kažu da je 'normalno' da u toj fazi dobijemo neki višak, zbog procesa u organizmu, no što podrazumijevamo pod tim pojmom 'normalno'?

Otprilike dvije godine nakon zadnje menstruacije stopa dobivanja masnog tkiva se udvostruči, a mišićna masa, počinje opadati. U prosjeku, žene tijekom tog vremena dobiju 5 do 8 posto svoje osnovne tjelesne težine. To znači da ako imate 70 kg prije menopauze, nakon menopauze ćete fiziološki dobiti 3,5 pa do 5 ili 6 kg. Dobivanje malo viška kilograma nije nužno zdravstveni problem, ali može predstavljati nezadovoljstvo i ako se kombinira s daljnjim debljanjem, može dovesti do bolesti. Nekoliko čimbenika doprinosi debljanju nakon menopauze, uključujući sporiji metabolizam uzrokovan starenjem, promjene u lučenju hormona više endokrinih žlijezda (jajnika, štitnjače i nadbubrežne žlijezde), te sama genetika.

Sama žena ne može utjecati na svoje hormone i genetiku, ali može promijeniti način razmišljanja, prebacivanjem fokusa sa tjelesne težine na omjer nemasne mase i masti. Umjesto da razmišlja o težini koju želi izgubiti, žena se treba usredotočiti na povećanje mišićne mase i smanjenje masnog tkiva. Apsolutno se ne može nastaviti sa istim režimom prehrane kao kad je bila mlađa, s obzirom da se aktivni metabolizam i metabolizam u mirovanju usporava zbog starosti i menopauze. Individualizirano hormonsko nadomjesno liječenje, osim sto smanjuje subjektivne tegobe koje remete kvalitetu života, usporavaju distribuciju masti prema abdominalnom i utječu na san, čiji je nedostatak također važan doprinosni čimbenik menopauzalnom debljanju.

