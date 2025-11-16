Udruga CeliVita je u prostoru Museum Katrana okupila je zdravstvene stručnjake na novom izdanju Večeri bez glutena - događaju koji obilježava svijest o celijakliji
Čak je 50 posto više posjeta Registru bezglutenskih proizvoda, koristiti ga mogu svi
Ovogodišnji fokus bio je na rastu i razvoju Registra bezglutenskih proizvoda, ključnog digitalnog alata za sigurnu prehranu osoba s celijakijom, te na predstavljanju rezultata najnovijeg istraživanja bezglutenskog tržišta u Hrvatskoj.
Kako je istaknuto tijekom večeri, Registar bezglutenskih proizvoda u godinu dana zabilježio je značajan rast: broj proizvoda povećao se za 30 posto, a posjećenost korisnika za 50 posto u odnosu na studeni 2024.
Danas sadrži 1.400 proizvoda od 31 proizvođača, čime postaje najopsežniji i najpouzdaniji izvor informacija o provjereno sigurnim bezglutenskim proizvodima u zemlji.
- Registar nije samo digitalna baza podataka - on je alat koji svakodnevno olakšava život tisućama ljudi - poručila je nutricionistica Udruge Dorotea Valentić, ističući važnost stalne suradnje s proizvođačima te potrebu za transparentnim deklaracijama i sigurnim postupcima proizvodnje.
Potpuno bezglutenska kućanstva i velika potrošnja - novi uvidi u tržište
Rezultati istraživanja provedenog u srpnju 2025. otkrivaju kako 59 posto kućanstava u kojima živi osoba s celijakijom vodi potpuno bezglutensko kućanstvo. To znači da se bezglutenski proizvodi često kupuju za cijelu obitelj, što ovu skupinu potrošača čini posebno lojalnom i visoko angažiranom.
Troškovi također potvrđuju ozbiljnost tržišta:
46 posto ispitanika troši 250 eura i više mjesečno,
13 posto oko 200 eura,
13 posto oko 150 eura,
15 posto oko 100 eura.
Najčešće se kupuju kruh i tjestenina, a 40 posto ispitanika proizvode kupuje svakodnevno, dok ih 32 posto kupuje dvaput tjedno.
Najveće tržišne prilike ispitanici vide u kategorijama gdje ponuda i dalje zaostaje: gotova jela, lisnato tijesto, kroasani, sladoled te bezglutenske žitarice bez kontaminacije.
11 godina djelovanja i važna uloga u zajednici
Predsjednica Udruge Amalija Jurjević Delišimunović naglasila je da Večer bez glutena nije samo događaj, već i platforma koja "značajno doprinosi kvaliteti života osoba s celijakijom". U proteklih godinu dana Udruga je sudjelovala u četiri projekta, organizirala 24 događaja te proširila rad Savjetovališta, čime potvrđuje svoju ulogu jednog od ključnih dionika u području prehrambene sigurnosti i edukacije.
Potpredsjednica Ida Čarnohorski podsjetila je na razvoj same ideje o Registru, pokrenutog 2021. godine kao pilot u sklopu Interreg projekta "CD SKILLS". Danas je Registar dostupan 24 sata na dan i predstavlja ključan alat u domaćim kuhinjama, ali i u institucionalnim i ugostiteljskim okruženjima.
Poziv partnerima: Vrijeme je za ulaganja u bezglutensku ponudu
Novi podaci pokazuju da bezglutensko tržište raste brže nego ikad, pa je industrija pozvana na proaktivno djelovanje. - Svaki novi proizvod u Registru znači jedan sigurniji obrok i jednu obitelj koja zna da nije sama - poručili su organizatori, pozivajući proizvođače i ugostitelje da prošire svoju ponudu i pridonesu stvaranju sigurnijeg prehrambenog sustava.
Večer je oplemenila jazz vokalistica i članica Udruge Andrea Rakočević, koja je izvela tri autorske skladbe. Druženje je završilo uz bezglutenske zalogaje, razmjenu iskustava i razgovore o daljnjem razvoju sigurnijeg i ravnopravnijeg života bez glutena.
- Registar je dokaz da zajedničkim radom možemo mijenjati stvari nabolje“, zaključili su organizatori, zahvaljujući svim partnerima i članovima zajednice na podršci i povjerenju.
Registar detaljnije posjetite OVDJE, dok se u CeliVitu možete učlaniti na ovome linku.
