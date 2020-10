Čak trećina ljudi u vezi ima istu maštariju, jeste li među njima?

Daleko najčešća maštarija zauzetih je ta da budu u seksualno otvorenoj vezi, odnosno da uz stalnog partnera mogu imati i druge seks izlete, a prema nedavnoj američkoj studiji čak 33 posto ljudi bi to voljelo probati

<p>U istraživanju je sudjelovalo 822 Amerikanca koji su u to vrijeme bili u monogamnim vezama. Sudionici su odgovarali na pitanja o njihovoj osobnosti, seksualnim maštarijama i namjerama da djeluju prema njima.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Seks igračke</p><p>Prema rezultatima studije, čak jedna trećina Amerikanaca u monogamnim vezama mašta o seksualno otvorenoj vezi. Od te trećine, većina želi ostvariti svoju želju - barem jednog dana u budućnosti. No, funkcioniraju li zapravo otvorene veze?</p><p>Ako na Googleu tražite 'otvorene veze' - ili poliamoriju, viševjernost, monogamiju itd. - nećete pronaći nedostatak članaka koji opisuju kako nekonvencionalni stilovi odnosa postaju sve popularniji. To se čini istinom ako se mjeri Googleovim pretraživanjima.</p><h2>Fantazija modernog doba</h2><p>Studija iz 2016. otkrila je da su pretrage povezane s poliamorijom i otvorenim odnosima značajno porasle od 2006. do 2015., prenosi <a href="https://bigthink.com/sex-relationships/do-open-relationships-work?rebelltitem=3#rebelltitem3">Big Think</a>.</p><p> Drugi podaci o sporazumnim nemonogamnim odnosima koji uključuju otvorene odnose pokazuju:</p><p>Zadatak je išao ovako: Opišite svoju omiljenu seksualnu fantaziju, definiranu kao 'mentalne slike koje imate dok ste budni i za koje smatrate da su seksualno uzbudljive ili erotske.' Odaberite teme koje će se primjenjivati ​​na tu fantaziju, poput seksualnog odnosa s više ljudi istovremeno, eksperimentiranja s tabuima ili seksualno otvorene veze. Odgovorite jesu li namjeravali izvršiti te maštarije i razgovarajte o tome sa svojim partnerom.</p><p>Rezultati su pokazali da je 32,6 posto sudionika reklo da je dio seksualno otvorene veze 'dio njihove omiljene seksualne fantazije svih vremena'. Još je iznenađujuće da je od te trećine 80 posto reklo da želi ubuduće realizirati svoju maštu. </p><p>- Internet i TV populariziraju ovakve odnose, a ljude oni sve više intrigiraju - kaže dr. Morse. Službena definicija poliamorije je održavanje intimnih odnosa s više od jednog partnera, uz znanje i pristanak svih partnera. Od poligamije se razlikuje što odnos s trećim partnerima ne uključuje brak.</p><h2>Swinganje je navodno lijek protiv razvoda</h2><p>Louise Van Der Velde, 42, savjetnica za veze sa Harley Streeta, smatra da je uvođenje treće osobe u intimni život bračnog para ključ dugotrajne ispunjujuće veze.<br/> <br/> U londonskom hotelu Louise Van Der Velde, poznatija pod nadimkom Profesorica užitka, organizira vikend terapije za izabrane bogate i lijepe parove između 30 i 45 godina, koji često kulminiraju grupnim seksom.</p><p>- Kad bi bilo po mom cijeli svijet bi svingao - kaže Louise. Louise provodi ove 'terapije' jer smatra da je pojam klasičnog braka zastario, a organizira dvodnevne evente kako spasila veze na nekonvencionalan način. </p><p>Ona tvrdi da seks sa strancima stvara brak koji nitko ne bi želio napustiti.</p><p>- Svinganje sprječava nevjeru. Ako istražujete želje svojeg partnera zajedno s njim, nestaje želja za varanjem. Nakon terapija parovi često nastavljaju eksperimentirati zajedno. Ne znam zašto bi netko uopće razmišljao o varanju ako mu partner pruža slobodu da istraži svoju seksualnost? - rekla je Louise za <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-4485668/Mother-42-holds-sex-parties-says-swing.html">Daily Mail</a>.</p><h2>Poligamija je ljudima u genima?</h2><p>Seksualna ekskluzivnost u ljudsko je društvo došla nakon poljoprivredne reforme i pojave privatnog vlasništva, no ona nije promijenila ljudsku prirodu, tvrdi dr. Christopher Ryan, autor knjige 'Seks i zora' u kojoj analizira povijest ljudske seksualnosti.</p><p>- Pobornici monogamije moraju naučiti plivati uzvodno protiv struja koje nam je ostavio evolucijski razvoj - smatra dr. Ryan.</p><p>Analizirajući seksualno ponašanje najbližih ljudskih srodnika primata, ali i ponašanje ljudi od njihova postojanja, došao je do zaključka da je seksualnost kod ljudi evoluirala kao i mnoge druge osobine, piše ArsTechinca.</p><p>Od pojave modernih ljudi cilj je seksualnosti emocionalno zbližavanje, a ne rad na potomstvu kao što je to nekoć bilo. Ističe da je ideja monogamije samo još jedna značajka kulturnog i civiliziranog društva, na isti način kao što je i poštivanje moralnih zakona.</p><h2>Vjernost jednako teška i muškarcima i ženama</h2><p>- Monogamija nije laka niti je za svakoga. Ali oni koji tvrde da nisu rođeni da budu monogamni propuštaju bit, jer većina sisavaca nije. Ali ljudi su inteligentna bića i slobodni izabrati - ističe dr. Ryan.</p><p>Brojni pristaše dr. Ryana u znanstvenim krugovima slažu se da ljudi ne trebaju prihvatiti činjenicu da su žene s Venere, a muškarci s Marsa, već da su oba spola iz Afrike.</p><p><br/> <br/> </p>