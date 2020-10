Stručnjakinja za seks: Muškarci odmah trebaju prestati s ovom odvratnom navikom

Australka Nadia Bokody u kolumnama i u svom blogu dijeli savjete o seksu i vezama, a sada je rekla kako bi muškarci trebali malo više pripaziti na osobnu higijenu

<p>U anketi iz 2018. godine pokazalo se da tek 84% muškaraca misli da je prati ruke nakon WC-a 'iznimno važno', dok to misli 91% žena, rekla je Nadia Bokody i dodala kako mnoge žene u isto vrijeme na Redditu mole svoje muškarce da prestanu ostavljati smeđe tragove na gaćama. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO (što poza u kojoj spavate govori o vašoj vezi):</p><p>- Iznimno niski standardi koje postavljamo za mušku higijenu još su samo jedan u nizu dvostrukih standarda koji postoje u heteroseksualnim vezama. Sve moje prijateljice ulažu veliki napor u pranje i uljepšavanje intimnog područja prije seksa. To uključuje stvari poput laserskog uklanjanja dlačica, tuširanja i sličnog. Nažalost, većina žena s kojima sam pričala rekla je kako su imale partnera koji je u jednom trenutku rekao kako ne mirišu lijepo tamo dolje, iako održavaju osobnu higijenu na razini koja bi posramila mnoge muškarce - kaže Nadia.</p><p>Ono što ju najviše smeta kod te situacije je što se žene ispričavaju za tako nešto i na taj način opet preuzimaju krivicu, kao i u mnogim drugim aspektima veze, a svojim muškarcima dopuštaju da se ne operu prije seksa, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13019314/sexpert-gross-habit-men-stop-immediately/" target="_blank">The Sun</a>.</p><p>- To se treba promijeniti i žene više ne bi smjele dopuštati svojim muškarcima da se izvlače s lošom higijenom, već ih trebaju natjerati da se propisno peru - zaključila je. </p>