Čakovec je najbolji grad za život: 'Ovdje se živi s manje stresa i problema, a sve imamo'

Gradić na sjeveru Hrvatske nedavno je proglašen najboljim gradom za život u Hrvatskoj, s čime se slažu i Čakovčani s kojima smo razgovarali, koji kažu da žive život - po mjeri čovjeka

<p>Koga god u Čakovcu, gradiću koji je u središtu Međimurske županije, pitate zna li da je njihov gradić u nedavnom izboru portala gradonačelnik.hr proglašen najboljim velikim gradom za život u Hrvatskoj, od srca će se nasmijati. Ne zato što bi mislili da nije tako, nego im je neobično to što su svrstani u velike gradove. </p><h2>POGLEDAJTE VIDEO: Međimurski štacun</h2><p>- Sve što trebate obaviti u gradu, u Čakovcu možete obaviti pješice, laganom šetnjom koja traje 15 minuta, čak i ako sretnete nekog poznatog i zadržite se u razgovoru - kaže u šali <strong>Siniša Stričak, ravnatelj I. osnovne škole Čakovec</strong>, koja je lani proslavila 150. obljetnicu od prvog službenog spominjanja u dokumentima.</p><p>Procjene su da grad zajedno s okolnim naseljima ima oko 27.000 stanovnika, od čega oko 17.000 njih živi u samom gradu, a ova je škola jedan od pokazatelja da je riječ o području na kojem stanovnici rado ostaju. Dok u mnogim drugim školama u Hrvatskoj upravo po broju učenika možemo pratiti trendove vezane uz iseljavanje i demografski pad, u toj školi već više od desetljeća imaju oko 800 učenika i brojke ne padaju. </p><p>- Razlika koju bilježimo iz godine u godinu kreće se oko 15-ak učenika, no ne bilježimo veći pad, što pokazuje da i nove generacije rado ostaju živjeti ovdje, kaže sugovornik. Valja naglasiti da se to ne može pripisati činjenici da u blizini postoje romska naselja s obiteljima koje imaju veći broj djece, jer oni uglavnom nisu integrirani u škole izvan područja u kojima žive. S druge strane, u blizini škole gradi se i novo stambeno naselje, kojim Čakovec privući mlade obitelji da ostanu ili se nasele na ovo područje, pa Stričak vjeruje u to da će se pozitivni trendovi održati. </p><p>- Od rođenja živim u Čakovcu, osim što sam nekoliko godina živio u Novom selu Rok, koje je dio gradskog područja te odslužio vojni rok i kasnije studirao u Zagrebu, kaže te dodaje kako je spletom okolnosti nakon studija čak imao ponudu za posao u Zagrebu. No, u Čakovcu su bili prijatelji i obitelj, cijeli studij je odradio tako da se vikendom vraćao, pa mu Zagreb tada nije bio opcija. I nikada nije požalio - kaže.</p><p>- Zagreb je puno veći grad, istina je da nudi više prilika, no puno su veće gužve, ljudi se puno manje druže i ništa ne možete riješiti na brzinu, a često niti bez automobila, što povlači za sobom i gubljenje vremena na parkiranje. U Čakovcu sve možete obaviti uz kratku šetnju, tako da usput sretnete puno poznatih i dragih ljudi, što život zaista čini ugodnim i bez stresa. Grad je dobro uređen, imamo dobru infrastrukturu i dobro smo prometno povezani, pa smo u slučaju kad nam to treba, začas u Varaždinu, a za sat vremena i u Zagrebu. No, zapravo i nemamo velike potrebe za odlazak u veća središta, jer u gradu doista imamo sve što nam treba - kaže.</p><p>I u profesionalnom smislu, život mu se čini manje stresnim nego život njegovih kolega u većim sredinama u Hrvatskoj. </p><p>- Život u malom gradu ima velikih prednosti, posebno kad je u pitanju obiteljski život i odrastanje i odgoj djece. Čini mi se da ih je ovdje lakše odgajati, jer su izazovi ipak manji. Iz razgovora s kolegama iz drugih većih gradova zaključio sam da mi zapravo i nemamo većih problema s djecom, pa ni s roditeljima i rekao bih da je manje stresno biti profesor ovdje nego u većem gradu - dodaje. </p><p>Bolje uvjete življenja nego u nekim drugim gradovima Hrvatske Čakovec dijelom može zahvaliti i činjenici da je u neposrednoj blizini slovenske i mađarske granice, pa veliki broj stanovnika radi preko granice i tako održava relativno viši standard u odnosu na ostatak Hrvatske, kaže <strong>Dubravka Novak Vuk, vlasnica frizerskog salona Tempera u Čakovcu</strong>. </p><p>- Te su razlike toliko velike da se ponekad čudimo stvarima koje se događaju u Hrvatskoj, kao da nismo odavde - dodaje u šali. Kaže kako je Čakovec mali, no jako dobro razvijen, što se vidi ne samo u gradu, nego i u mnogim okolnim selima. Njena obitelj živi u obližnjem Lopatincu, gdje uživaju u opuštenijem načinu života, uz vrlo dobru infrastrukturu. </p><p>- Imam dvojicu sinova, jedan je drugi razred osnovne, drugi vrtićke dobi i mogu reći da je podrška za mlade obitelji u našem mjestu jako dobro organizirana, što vjerojatno treba zahvaliti činjenici da se koriste brojni programi iz fondova EU. Dijete može biti u vrtiću i poslije podne, ako roditelj radi. Vrtić ima logopeda i psihologa, što je u velikim gradovima često teško organizirati. Škola u koju ide stariji sin ima dobro organiziran autobusni prijevoz učenika, učitelji ih dočekaju ispred škole i isprate tako da ih predaju roditeljima. Ujutro imaju topli obrok, poslije podne hladnu užinu, redovno dobiju poklone za Djeda Mraza i puno drugih stvari koje nas ugodno iznenađuju - kaže. </p><p>Kako veliki dio stanovnika radi preko granice, vrlo je mali udio nezaposlenih. Iako imamo veliki broj nekih obrta, pa tako i frizera, na primjer, ima posla za sve jer nam dolaze i oni s druge strane granice. Tako na frizuru navrate i klijentice iz Lendave, na primjer, a ljeti bilježimo i gužve, kad gastarbajteri idu na odmor i spremaju se za odlazak na more - priča sugovornica. Salon Tempera u središtu Čakovca posluje već 13 godina, a Dubravka je ovdje već toliko 'pustila korijenje' da ne može ni zamisliti da bi pokušala živjeti i raditi negdje drugdje. </p><p>- Povremeno znam otići u Zagreb i onda me malo povuče ta vreva i osjećaj da se u toj gužvi lako izgubiti, bez da te netko promatra, ili ti je miješa u život, pa mi se učini da bih voljela živjeti tako, no zapravo sam vrlo sretna u Čakovcu – zaključuje.</p><p><strong>Glumac i dramski pedagog Davor Dokleja</strong>, član Kazališne družine Pinklec, profesionalnog kazališta za djecu i mlade, koje od 1987. godine djeluje pri Centru za kulturu Čakovec, uživa u čestim gostovanjima u kazalištima diljem Hrvatske, pa i svijeta. Tako se baš uoči proglašenja pandemije korona virusa vratio s gostovanja u Turskoj. No, rođeni Čakovčanin uvijek se rado vraća doma i uvjeren je u to da Čakovec jest prelijepo mjesto za život. Doduše, u zadnje vrijeme s obitelji se povukao u selo malo izvan Čakovca, gdje su kupili kućicu, pa sad, kaže, uživa u kombinaciji seoskog i urbanog života. </p><p>- To je doista grad po mjeri čovjeka, a po razvijenosti kulturne, sportske i društvene scene doista možemo reći da živimo u malom europskom gradiću. Nekada smo imali jedno ili dva mjesta za izlazak, no u zadnjih 20-ak godina i to se promijenilo. A subotom i nedjeljom na "Čakovečkom Korzu" između 10 i 13 sati ima toliko ljudi da se čini da ste na pravoj špici, kao u Zagrebu, u Bogovićevoj - priča. Kako je već 20-ak godina povezan s Centrom za kulturu Čakovec, posebno ističe veliki trud koji se ulaže u bogat kulturni program, brojne koncerte, filmske i kazališne predstave, te bogat program i događanja u centru grada.</p><p>- Imamo Centar za mlade, Društveni centar, Klub Prostor i Barake te Školu animiranog filma, gdje mladi mogu ostvariti mnoge svoje kreativne potencijale. U sklopu Pinkleca, imamo Dramski studio Dada, koji broji stotinjak polaznika. U okviru njega nastojimo odgojiti neke buduće glumce, ali puno više odgajati publiku, koja će voljeti kazalište i biti poticaj da osiguramo dobar program, kaže.</p><p>U Čakovcu je, dodaje, registrirano i više od 300 različitih udruga, od inovatora, sportskih udruga, plesnih skupina, onih koji se bave očuvanjem kulturne baštine pa nadalje, pa se doista može reći da gradić živi punim plućima, u čiji se razvoj puno ulaže.</p><p>Iako živi izvan Zagreba, u kojem se 'sve događa', Dokleja kaže kako ne osjeća da je zbog toga na gubitku u profesionalnom smislu.</p><p>- Često radimo koprodukcije s hrvatskim kazalištima, a općenito s predstavama puno putujem i po svijetu, pa doista nemam osjećaj da sam na gubitku u odnosu na kolege koji žive u Zagrebu. I nikada nisam imao potrebu zbog posla razmišljati o preseljenju, niti bih se selio - zaključuje. </p><p>Razumijemo. Zadovoljstvo kvalitetom života o kojem naši sugovornici govore više je, zapravo, poticaj za razmišljanje kako iz Zagreba preseliti u - Čakovec. <br/> </p>