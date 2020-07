Prvi korona porod: U Zagrebu rodila zaražena majka. Ona i beba su na dva metra distance

Teo se porodio u posebnoj rađaonci, svi su tijekom poroda bili u zaštitnoj odjeći, imali vizire i maske… Sve je prošlo dobro, a ako i dalje bude sve u redu, Melita i Teo idu kući u četvrtak

<p>Teo je prva zagrebačka beba koju je rodila majka zaražena korona virusom. Stigao je na svijet jučer ujutro u rađaonici KB Sveti Duh, a zbog specifične situacije, porod je morao biti isplaniran do najsitnijih detalja i ništa se nije smjelo prepustiti slučaju, piše <a href="https://www.jutarnji.hr/life/zivotne-price/u-zagrebu-rodila-zarazena-majka-sve-je-pocelo-s-testiranjem-moga-supruga-a-onda-sok-15005560" target="_blank">Jutarnji list</a>.</p><p>Mama i beba su dobro, ali moraju biti na dva metra distance i oboje su u izolaciji. Majka Melita za <a href="https://www.jutarnji.hr/life/zivotne-price/u-zagrebu-rodila-zarazena-majka-sve-je-pocelo-s-testiranjem-moga-supruga-a-onda-sok-15005560" target="_blank">Jutarnji</a> je ispričala da je sve počelo kad joj se suprug trebao vratiti na posao u Kazahstan i morao se testirati. Ispao je pozitivan, a zatim i ona, kao i njihova djeca.</p><p>- Uhvatila me silna panika. Bila je nedjelja, 21. lipnja, a ja trebam roditi za koji dan. No, onda su epidemiolozi iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Andrija Štampar” riješili problem. Kontaktirali su liječnike moje bolnice KB-a Sveti Duh, jer u blizini stanujem, i već su tada počele pripreme, i moje i u bolnici. Svi su bili sjajni, riješili su me onog velikog straha - rekla je.</p><p>Kako bi sve prošlo bez problema, pobrinuo se krizni stožer bolnice. Jučer ujutro oko četiri sata sve su pripremili za porod, a zaštita je krenula već od ulaza u bolnicu. Teo se porodio u posebnoj rađaonci, svi su tijekom poroda bili u zaštitnoj odjeći, imali vizire i maske… Sve je prošlo dobro, a ako i dalje bude sve u redu, Melita i Teo idu kući u četvrtak.</p>