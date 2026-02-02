'Čarobna frula' kroz Parove radoznale oči osvojila i nagradu

Dobra atmosfera na probi opere "Čarobna frula" Wolfganga Amadeusa Mozarta, koja je održana u ožujku 1996. godine u HNK, rezultirala je sjajnom premijerom i sezonom na temelju koje je upravo ta predstava dobila nagradu hrvatskoga glumišta za najbolju predstavu u cjelini (opera, opereta ili balet), a diva snažnog soprana, Željka Martić, nagradu za izuzetno ostvarenje za mlade umjetnike u dobi do 28 godina. Zanimljivo je da je ona upravo s tom predstavom debitirala u HNK, a iste godine postala i stalna članica postave tog kazališta.

