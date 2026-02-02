Obavijesti

'Čarobna frula' kroz Parove radoznale oči osvojila i nagradu

Piše Marijana Matković,
Foto: Josip Bistrović/PIXSELL

Bila je to predstava u sklopu proslave 100. obljetnice HNK, dio sezone 1995./1996. Dirigentsku palicu držao je Vladimir Kranjčević, a režiju je potpisao Georgij Paro

Dobra atmosfera na probi opere "Čarobna frula" Wolfganga Amadeusa Mozarta, koja je održana u ožujku 1996. godine u HNK, rezultirala je sjajnom premijerom i sezonom na temelju koje je upravo ta predstava dobila nagradu hrvatskoga glumišta za najbolju predstavu u cjelini (opera, opereta ili balet), a diva snažnog soprana, Željka Martić, nagradu za izuzetno ostvarenje za mlade umjetnike u dobi do 28 godina. Zanimljivo je da je ona upravo s tom predstavom debitirala u HNK, a iste godine postala i stalna članica postave tog kazališta.

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

