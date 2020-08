On je simpati\u010dnu pticu nazvao Bob, a iznenadilo ga je kad se vratio nakon mjesec dana izbivanja, iako su crvenda\u0107i poznati kao 'ptice skitalice'.

Čarobna veza: Vrtlar i crvendać postali su nerazdvojni prijatelji

Tony je vrtlar te fotograf prizora iz divljine, a u svom je rodnom mjestu pronašao neobičnog prijatelja - crvendaća kojeg je nazvao Bob, s kojim se druži, daje mu hranu, a on ga zauzvrat slijedi posvuda

<p>Crvendać je mala i lijepa ptica veličine vrapca, dužine oko 15 cm, no čini se kako ima srce veće od svog tijela, barem tako misli britanski fotograf i vrtlar Tony. On je otkrio kako u svoj rodni grad dolazi raditi dva puta na tjedan, a njegov ga ptičji prijatelj ponekad već dočeka na vratima kad čuje njegov kombi.</p><p>- Obično me prati cijeli dan po vrtu, sleti na mene, traži me jesti, uglavnom se ne razdvajamo kad sam tu - rekao je Tony.</p><p>On je simpatičnu pticu nazvao Bob, a iznenadilo ga je kad se vratio nakon mjesec dana izbivanja, iako su crvendaći poznati kao 'ptice skitalice'.</p><p>- Bob je došao u pravi trenutak, baš kada sam imao neke probleme i tešku situaciju u životu. Njegov povratak me doista razveselio - ispričao je.</p>