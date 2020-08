Nosila napuklo jaje u grudnjaku 35 dana, izlegao se slatki pačić

Žena je na Redditu objavila fotografije i priču kako su djeca pronašla napuklo jaje blizu njihova doma i preklinjali su je da učini nešto kako bi spasila ptičicu koja se razvijala u jajetu

<p>Betsy Ross majka je troje djece iz Kalifornije. Igrajući se u obližnjem parku njezini su mališani pronašli napuklo jaje i donijeli ga kući, piše <a href="https://metro.co.uk/2020/08/05/woman-hatches-duck-egg-carrying-bra-month-13088459/">Metro.</a></p><p>Nije znala što učiniti s jajetom, a djeca su je preklinjala neka ga spasi. Nazvala je lokalni centar za skrb o divljim životinjama, no kaže da joj nisu pomogli. Zato je odlučila stvar uzeti u svoje ruke.</p><p>Pronašla je način da zatvori napuklinu na jajetu, a zatim je istražujući po internetu otkrila da će joj trebati inkubator kako bi jaje bilo na toplom. No nije si mogla priuštiti takav aparat, pa je odlučila biti kreativna.</p><p>Zamijenila je mamu patku i jaje je stavila u grudnjak te ga nosila u grudnjaku više od mjesec dana dok se pačić nije izlegao.</p><p>Betsy je na <a href="https://www.reddit.com/r/aww/comments/g1pf8j/saved_a_cracked_egg_carried_it_in_my_bra_for_35/">Redditu </a>podijelila fotografije različitih faza jajeta.</p><p>- Spasila sam napuklo jaje! Nosila sam ga u grudnjaku 35 dana. Pačić se rodio prije termina jer je još bio pričvršćen za žumanjak, pa sam uzela mokri ručnik i stavljala mu antibiotike na trbuščić dvaput na dan. Začudilo me što nije uginuo, napisala u objavi na Redditu.</p><p>- Tijekom ljeta nisam radila. Zato je bio u mojem grudnjaku, a ne u inkubatoru. Tada si ga nisam mogla priuštiti. Usto, malo sam veća pa je jajetu bilo ugodno. Nezavisna sam prevoditeljica znakovnog jezika i većinom tijekom ljeta imam čudne poslove, no sada sam odlučila sve ih odbiti kako bih se brinula o pačiću, nastavila je s objašnjenjem.</p><p>Pitanje koje vam se sada nameće vjerojatno jest ono o tome kako je moguće nositi jaje u grudnjaku toliko dugo. No Betsy je imala spreman odgovor.</p><p>- Jaja ponekad mogu biti bez topline nekoliko minuta, ili čak nekoliko sati. Što mislite što radi mama patka kad mora ići jesti? Inkubatori čak imaju automatsko gašenje kako bi simulirali takvu situaciju, ustvrdila je ona dodajući kako je jaje nosio njezin suprug dok se tuširala.</p><p>Kad je pod svjetlom uočila fetus u jajetu, odlučila je nastaviti nositi ga i brinuti se o njemu svakog dana dok se ptić ne izlegne.</p><p>Mališan je uskoro stigao, a odlučili su ga nazvati Thawne. Kad je porastao, obitelj se od njega oprostila i omogućila mu život na lijepom mjestu gdje je mogao uživati u slobodi.</p><p>Čini se da su jaja otpornija nego što se čine. Komentatori na Redditu ustvrdili su kako su imali slična iskustva.</p><p>- Ovo me podsjetilo na avanturu moje mame s pilićima kad je bila mala. Ne sjećam se u čemu je bio problem, no pričala mi je kako je imala pile koje se izleglo na sličan način, a također je spašavala napuklo jaje. Ljepilom je zalijepila ljusku - napisala je čitateljica.</p>