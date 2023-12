Čarobna 'zen' koliba u Gorskom kotaru: U našoj brvnari sve je uređeno u skladu s prirodom

Romantično utočište za dvoje, raj na zemlji za obiteljski odmor ili pak raskošna destinacija za toliko željeni ženski vikend - Villa Ursus u Smrečju 30 kilometara udaljenom od Delnica može biti što god poželite. Razlog leži u činjenici da je vlasnici iznajmljuju osobno, a ne posredstvom agencije.

- To nam omogućuje da personaliziramo sadržaj za svakog gosta i prilagodimo ga njegovim potrebama nudeći točno ono što netko želi ili očekuje od boravka u našoj kolibi - započela je Aleksandra Marović (47), inače magistra inženjerka strojarstva iz Rijeke i majka blizanaca (18).

Iako je brvnara na tržištu tek dvije godine, brojni pratitelji i zaljubljenici popunili su gotovo sve termine, a Aleksandra priznaje da Božićni blagdani nikad nisu na raspolaganju iz osobnih razloga.

- To je vrijeme kad ovdje boravim sa svojom obitelji. Vjerujte, čim dođemo u Delnice i skrenemo na cestu prema kolibi, promijeni se način razmišljanja. Uživamo u svakom trenutku koji provedemo tu, u zen načinu funkcioniranja smo i vrijeme sporije teče, nema stresa i smireni smo. Ovdje vlada potpuno drugačija atmosfera, a nakon samo dva dana boravka ovdje, imate dojam kao da ste se odmarali barem dva tjedna - priča Aleksandra.

Ona i suprug Zlatko, mag. ing. brodogradnje, u Rijeci se bave turizmom i opremanjem plovila, a prije više od 10 godina kao gosti boravili su u Čarobnoj kolibi u Ravnoj gori, također brvnari koju su vlasnici uredili za najam.

- Zaljubili smo se u ideju brvnare. To je neusporedivo sa bilo kakvom zidanom kućom. Brvnara građena od drvenih trupaca omogućuje vam da legnete na kauč i tri sata gledate u strop osjećajući potpuni mir. Zlatko i ja smo počeli razmišljati kako kupiti ili sagraditi takvu brvnaru za sebe, no vrijeme je prolazilo i prilika se nije ukazala. I onda slučajno, tijekom korone, dok smo oboje doma ležali u izolaciji naletjeli smo na oglas u kojem su ljudi prodavali ovu brvnaru - prisjetila se Aleksandra.

Svidjela im se na prvi pogled i odmah su nazvali agenta za nekretnine čiji je broj bio u oglasu, no rekao im je da već imaju kupca i da je posao praktički gotov.

Aleksandra je uspjela doći do vlasnika nekretnine koji je potvrdio da vjeruje kako je već prodao kućicu, no Marovići su zamolili da ih kontaktira ukoliko se situacija promijeni.

- Rekli smo im da ćemo kupiti kućicu na neviđeno, samo temeljem fotografija koje smo vidjeli u oglasu. Prošao je vikend, stigao ponedjeljak, i vlasnica nas je nazvala pitajući jesmo li bili ozbiljni kad smo rekli da bismo kupili kućicu. Izjalovio se prethodni dogovor, na našu sreću. Ostalo je povijest. Suprug i ja smo došli do nje u roku od 45 minuta, obišli je, složili predugovor i kupili. Brvnaru su bili sagradili prije desetak godina, no nisu je koristili kako su isplanirali jer ih je život odveo u drugom smjeru. Nama je to dalo prostora da je prilagodimo sebi i svojim željama - nastavila je Aleksandra objašnjavajući kako je suprug vrlo vješt u izradi predmeta od drveta i svega što ona zamisli, pa je tako vlastitim rukama izradio gotovo sve u brvnari temeljem njezinih ideja.

- Kuhinju je radio po mjeri, na milimetar, jer sam htjela da sadrži baš sve što čovjeku treba da bi se osjećao komotno. U toj kuhinjici sam uspjela osmisliti prostor za sve od filtera za vodu do ledomata, a moj suprug je zamisli provodio u djelo. Zlatko je, dakle, izradio krevete, terasu, stepenice ... Stolić u boravku je napravio od panja kojeg je sa djecom dovukao iz šume, a od granja panja napravio je noćne ormariće. Sve je ručno rađeno, tako da smo svako malo bili u lokalnoj pilani kupujući drvo za sljedeći novi projekt i novu ideju. Jedino što smo kupili gotovo za kuću je stol na razvlačenje sa stolcima u blagovaonici, i to samo zato što su nam stizali prvi gosti i nismo imali vremena sami izraditi i to - kaže Aleksandra.

U duhu utočišta u prirodi, koliba nudi sve prednosti suvremenog života istovremeno njegujući ekološki duh.

- Kod nas su sve igračke za najmlađe goste drvene, pa tako imamo kućicu za lutke, pistu za autiće i druge igračke od drveta i veliko igralište u dvorištu. Naime, svjesni smo da se roditelji mogu odmoriti jedino ako se djeca zabavljaju, pa smo se potrudili da im boravak ovdje bude zanimljiv. Doduše, nezamjenjivi Playstation ne možemo napraviti od drveta, no imamo i njega - smije se Aleksandra ističući kako jedini u Gorskom kotaru imaju grijani bazen.

- Naš bazen radi tijekom svih 12 mjeseci, a grijani znači da se u njemu na 35 stupnjeva nesmetano možete kupati i kad je vani sve prekriveno snijegom i temperature su ispod nule - kazala je naša sugovornica objašnjavajući kako je u dvorištu osmislila brežuljak za sanjkanje za djecu pa brvnara nudi sanjke i opremu za zimske radosti najmlađih, a u ograđenom dijelu dvorište okrenutom prema šumi prostor je za vanjsko ložište za logorsku vatru kojom će gosti doživjeti poseban ugođaj na otvorenom. Najavila je kako će u proljeće napraviti i saunu.

U brvnari može istovremeno boraviti do osam ljudi, a uz prizemlje koje sadrži dnevni boravak sa kaminom te dvije spavaće sobe i kupaonicu, na galeriji se nalazi igraonica za djecu pored velike spavaće sobe s vlastitom kupaonicom i hidromasažnom kadom.

Grijanje u kućici je centralno na struju, ali i uz neizostavni kamin na drva čiji će sjaj vatre u zimskim hladnim noćima pružiti pravi ugođaj i stvoriti nezaboravnu atmosferu.