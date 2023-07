Napravili su kućicu na drvetu u dvorištu i sad ju iznajmljuju za preko 200 eura po danu

Amerikanac Will Sutherland iznajmljuje preko platforme Airbnb kućicu na drvetu koja je smještena na njegovom imanju. Gradio ju je samo šest mjeseci te je ubrzo postala hit lokacija. Iako, u početku je mislio da taj san baš i neće moći ostvariti.

Sada iznajmljivanjem zarađuje oko 27.000 eura godišnje.

- Čak i prije nego što sam kupio vlastitu kuću, imao sam ideju o izgradnji kućice na drvetu na našem imanju od četiri hektara. Kad sam prvi put prošetao tim mjestom, ugledao sam dva stabla smještena iznad kamene izbočine i činilo mi se da je to super mjesto baš za tako nešto. No, u to vrijeme to je bio pusti san za koji nisam mislio da ću ga moći ostvariti - prisjeća se Will, piše Business Insider.

Kućicu na drvetu napravio je sam, za oko pola godine. Will je osobno nosio svaki komad drveta, poda, krovne rešetke i grede. Također je nabavio hrpu cedrovih trupaca od prijatelja koji je gradio kuću. U kući ima i pilanu, pa je sam mogao obratiti svu građu.

- Kad sam supruzi Sabrini rekao da gradim kućicu na drvetu za iznajmljivanje na Airbnbu, rekla je, sve dok gradiš još jednu kupaonicu za goste, ja se slažem s time. Naime, godinama su gosti koji su boravili u našem drugom Airbnb objektu - preuređenom školskom autobusu koji smo nazvali 'Skoolie' - koristili kupaonicu u našoj kući. No, kad sam gradio kućicu na drvetu, istovremeno sam napravio i kupaonicu s tušem i WC-om; sada svi naši gosti imaju kupatilo - ispričao je Will.

Sabrina je pomogla s nekim detaljima, poput završne obrade poda i skraćivanja dasaka na mjeru. Willu je pomagala svakodnevno, nakon posla - radi kao specijalist za arboretume u Državnom arboretumu Virginije.

Kućica na drvetu je mala, ali ima spavaću sobu na visokom potkrovlju za povećanje kvadrature. To je poput kreveta na kat i super je za djecu. Tu je i glavni bračni krevet. Nema tekuće vode, ali je dostupan spremnik za vodu od 20-tak litara, za pranje ruku i zubi. Ugrađeni su i ploča za kuhanje kako bi gosti mogli zagrijati vodu, klima uređaj s prozorskom jedinicom i električni grijač.

Napravio je stubište ispred i izlaz za slučaj opasnosti straga, s ljestvama za ulazak. Budući da se nalazi na stijeni, prednji dio kućice na drvetu je na visini od oko 5,6 metara, a stražnji oko 4,2 metra.

Lokacija mjesečno na Airbnbu dobiva tisuće pregleda, puni su mjesecima unaprijed. Cijena noćenja može se kretati od 142 do 222 eura po noćenju, ovisno o dobu godine.

- S najmom školskog autobusa za spavanje i kućice na drvetu zarađujem dovoljno da sam mogao dati otkaz na poslu. Sada imam puno više vremena da pomažem prijateljima i obitelji s projektima i sanjarim o novim stvarima koje želim napraviti - ponosan je stolar Will.

Budući da se sada bavi ugošćavanjem ljudi, morao je promijeniti način na koji provodi dan. Naime, ne može raditi u vlastitoj pilani kad ljudi na balkonu kućice žele mir. I košnju trave mora ostaviti za vrijeme kad gosti odu.

- Ovdje zapravo živimo u minijaturnoj zajednici, okruženi našim autobusnim gostima i onima na drvetu, čitavo vrijeme.

Will je sretan jer vidi kako gosti stvaraju divne uspomene, a on pritom ima mogućnost više se kvalitetno družiti s obitelji i prijateljima.