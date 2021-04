Svjetski dan DNK, ili DNA, slavi se 25. travnja, jer su tog datuma 1953. James D. Watson i Francis Crick objavili rezultate eksperimenata o strukturi DNK.

Ona nije jedinstvena molekula, nego par molekula koje su međusobno povezane vodikovim vezama. Svaki lanac DNK sastoji se od nukleotida - adenina (A), citozina (C), gvanina (G) i timina (T). Od tri milijarde parova u ljudskom genomu, samo 0,1% je jedinstveno nama samima. Kad pogledate svijet oko sebe, lako je zaključiti koliko je tih 0,1% snažan faktor razlikovanja, barem prema onome što vidimo.

Zanimljivosti o DNK

1. Kad bismo razdvojili DNK koji imamo u sebi, mogli bismo doći do Mjeseca šest tisuća puta. Naše tri milijarde DNK baza zauzele bi u pisanom obliku tri gigabajta prostora.

2. DNK svakog čovjeka, točnije naš genom, nasljeđuje se od oba roditelja. Naš genom se sastoji od tri milijarde DNK parova.

3. Phoebus Levene s Rockefellerova Instituta 1919. godine otkrio je sastavnice DNK - četiri baze, šećer i fosfatni lanac. Pokazao je i kako su sastavnice DNK međusobno povezane.

4. Da tipkate čak 60 riječi u minuti, osam sati dnevno, trebalo bi vam 50 godina da ‘napišete’ ljudski genom.

5. Nukleinske kiseline prvi je 1869. opisao švicarski liječnik Friedrich Miescher. Izolirao je čisti uzorak onoga što svi danas nazivamo DNK -iz spermija lososa.

6. DNK je deoksiribonukleinska kiselina. Ona sadrži genetske upute za specifični biološki razvoj staničnih oblika života i većine virusa. Izgleda kao dvostruka spiralna zavojnica.

7. Šturi nacrt cijelog ljudskoga genoma, odnosno cijele DNK sekvence, je završen 200. godine. Posljednji nacrt je završen 2003. godine. Više od sto godina nakon što je DNK prvi put otkriven

8. Metodu identifikacije uz pomoć DNK (DNA fingerprinting) metoda je koju je 1984. razvio engleski genetičar sir Alec Jeffreys. Prvi put se koristi 1988. godine, kada je uz pomoć DNK otiska utvrđeno da je silovatelj i ubojica dviju mladih djevojaka bio pekar Collin Pitchfork, a ne mladić koji je uhićen. Forenzičari koriste DNK iz krvi, sperme, kože, sline ili kose koje su pronađene na mjestu zločina za identificiranje usporedbom s DNK profilom osumnjičenih.

9. Komercijalni genetski test prodaje se po cijeni od oko 1000 dolara, a iz njega se navodno može saznati sklonost bolestima. Komercijalni genetski testovi popularni su u SAD-u i zapadnoj Europi, no znanstvenici upozoravaju na oprez jer nisu pouzdani u slučaju oboljenja u čiji je nastanak uključen velik broj gena, poput dijabetesa ili Parkinsonove bolesti.

10. Zahvaljujući mitohondrijskoj DNK znanstvenici su utvrdili da cjelokupna ljudska populacija vuče porijeklo iz Afrike, a da je naš najstariji predak žena koja je živjela prije 200.000 godina. Nazvana je Evom jer se njezino neprekinuto potomstvo zadržalo do današnjih dana.

Nova saznanja pokazala da ni identični blizanci ne dijele 100% identičan DNK

Jednojajčani blizanci nastaju iz istog jajašca i od roditelja dobivaju isti genetski materijal - ali to ne znači da su genetski identični do trenutka rođenja. Razlog tome je što jednojajčani blizanci uzimaju genetske mutacije u maternici dok još nije u potpunosti satkan njihov DNK, a tek onda se dijele na više stanica.

Novo istraživanje je pokazalo da se genomi kod blizanaca u prosjeku razlikuju za 5,2 mutacije koje se javljaju u najranijem razvoju.

- Jedno posebno iznenađujuće zapažanje je da se neke mutacije kod mnogih blizanaca pojavljuju u gotovo svim stanicama, ali su potpuno odsutne kod drugog - objasnila je Ziyue Gao, docentica genetike na Sveučilištu Pennsylvania.

- Kod 15% jednojajčanih blizanaca jedan blizanac nosi 'značajan' broj mutacija koje kod drugog blizanca ne postoje - objašnjava.

Do pojave blizanaca dolazi kada se jedno oplođeno jajašce, nazvano zigota, razdijeli i stvori dva odvojena embrija. To se obično događa između 1. i 7. dana nakon oplodnje iako se u rjeđim slučajevima dijeljenje zigote može dogoditi između 8. i 13. dana, rekao je Kari Stefansson, direktor tvrtke deCODE genetics (podružnice biofarmaceutske tvrtke Amgen) koja proučava genom čovjeka. Što kasnije dođe do razdvajanja, to će više stanica biti u zigoti, dodaje.

- Dakle, kad jedan blizanac ima mnogo mutacija, a drugi nema, moguće je da su se blizanci razdvojili u izuzetno ranom razvoju, ubrzo nakon što se njihovo zajedničko jajašce prvi put podijelio u dvije odvojene različite stanice - rekla je Gao.

Novo istraživanje, objavljeno 7. siječnja u časopisu Nature Genetics, ponudilo je ovaj jedinstveni pogled na rani razvoj embrija jer su autori u istraživanje uključili i praćenje DNK-a kod tri generacije ispitanika.

Te su osobe uključivale 387 parova jednojajčanih blizanaca i dvije skupine trojčeka, kao i njihove roditelje, supružnike i djecu (trojčeki su također bili monozigotni, što znači da su nastali od istog jajašca), piše Live Science. Sekvenciranjem cijelih genoma od svih ovih članova obitelji, tim je mogao pratiti koje su se mutacije pojavile kod kojih blizanaca, a koje su od tih mutacija potom prenesene na potomstvo blizanaca.

Ne može se pretpostaviti da jednojajčani blizanci dijele identičnu DNK, otkrili su.

- Za sada istraživanje je pokazalo da znanstvenici ne bi trebali pretpostaviti da jednojajčani blizanci dijele 100% identičnu DNK. Takve pretpostavke bi ih mogle dovesti do mišljenja da je utjecaj okoliša na razvoj djece preveliki, jer u stvarnosti genetska mutacija može biti izvor određene bolesti ili osobine - zaključio je Stefansson.

Prvo istraživanje DNK djece čiji su roditelji evakuirani iz Černobila

U istraživanje su uključena djeca koja su začeta nakon katastrofe, odnosno rođena između 1987. i 2002. godine čiji su roditelji preživjeli černobilsku katastrofu. Pregledani su im čitavi genomi, no nisu pronađene mutacije povezane s izloženošću roditelja, piše u provedenoj studiji.

Profesor Gerry Thomas s Imperial Collegea u Londonu kaže da je ova studija prva koja je pokazala da visoka zračenja nisu imala utjecaj na buduću djecu ljudi koji su takvim zračenjima bili izloženi.

- Mnogo je ljudi koji su se bojali imati djecu nakon atomskih bombi (u Nagasakiju i Hirošimi) te ljudi koji su se bojali imati djecu nakon nesreće u Fukushimi, jer su mislili da će njihovo dijete biti pod utjecajem zračenja.To je užasno tužno. Ako uspijemo dokazati da nema učinka, nadamo se da možemo ublažiti taj strah - rekao je prof. Thomas za BBC.