Obavijesti

Galerija

Komentari 0
BLAGDANSKI TRENDOVI

Čarobni vjenčići domaćih kreativaca zbog kojih Hrvati prazne novčanike: Evo ponude

Blagdani su idealno vrijeme za male rituale koji unose toplinu i čaroliju u dom, a adventski vjenčić jedan je od njih. Ove smo godine zavirili u radionice i studije naših domaćih kreativaca, cvjećarnica i dizajnerskih brendova te izdvojili vjenčiće koji spajaju tradiciju, kvalitetu i moderni dizajn
Čarobni vjenčići domaćih kreativaca zbog kojih Hrvati prazne novčanike: Evo ponude
Tvoje, na Instagramu Tvoje.hr nudi prepoznatljive, estetski dotjerane adventske vjenčiće izrađene od prirodnih materijala poput mahovine, hortenzija i zimzelenih grančica. | Foto: Instagram
1/49
Tvoje, na Instagramu Tvoje.hr nudi prepoznatljive, estetski dotjerane adventske vjenčiće izrađene od prirodnih materijala poput mahovine, hortenzija i zimzelenih grančica. | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025