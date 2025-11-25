Čarobni vjenčići domaćih kreativaca zbog kojih Hrvati prazne novčanike: Evo ponude

Blagdani su idealno vrijeme za male rituale koji unose toplinu i čaroliju u dom, a adventski vjenčić jedan je od njih. Ove smo godine zavirili u radionice i studije naših domaćih kreativaca, cvjećarnica i dizajnerskih brendova te izdvojili vjenčiće koji spajaju tradiciju, kvalitetu i moderni dizajn
Tvoje, na Instagramu Tvoje.hr nudi prepoznatljive, estetski dotjerane adventske vjenčiće izrađene od prirodnih materijala poput mahovine, hortenzija i zimzelenih grančica.
Svaki vijenac dolazi u pažljivo osmišljenim paletama boja i ručno je dekoriran, pa je idealan za one koji traže modernu, profinjenu blagdansku dekoraciju.
BAOS je dizajnerski cvjetni studio koji nudi vrlo umjetnički pristup cvijeću.
Njihovi vjenčići često su minimalistički i prirodni, s naglaskom na teksturu, organsko zelenilo i suptilne ukrase, a dostava ili preuzimanje je moguće na njihovoj zagrebačkoj lokaciji.
Tulip Studio nudi vrlo profinjene adventske i božićne vjenčiće.
U njihovoj božićnoj kolekciji nalaze se modeli vijenaca od crvene mahovine, kao i minimalistički vjenčići s baršunastim mašnama i srebrnim detaljima.
Njihovi vjenčići dolaze u više dimenzija, a izrađeni su s pažnjom prema teksturi i bojama (mahovina, suho cvijeće), što ih čini elegantnim, ali i vrlo umjetničkim dekoracijskim rješenjem.
Cvjetni studio Proplanak, kojim upravlja Katarina Zlatec, njeguje prirodan i održiv pristup.
U njihovoj ponudi možete pronaći adventske i zimske vjenčiće izrađene od sezonskog, lokalno uzgojenog zelenila.
Atelier Sreće nudi vrlo maštovite adventske vjenčiće, koriste prirodno zelenilo poput bora i čempresa, suho cvijeće te dekoriraju kuglicama, mašnama i svijećama.
Osim gotovih vjenčića, organiziraju i radionice izrade adventskih vijenaca u kojima sudionici sami biraju materijale i ukrase, a dobiju mentorstvo samog Ante Jurkovića.
Dekoratorij u svojoj ponudi ima elegantne zimske i adventske vjenčiće.
Koriste bogato sezonsko zelenilo, suho cvijeće i prirodne materijale za sofisticirane, monokromatske kompozicije koje odišu smirenošću i profinjenošću.
Cvjećarnica Pollak Flowers predvođena Markom Pollakom u svojoj božićnoj ponudi ima elegantne, klasične adventske vjenčiće.
Njihovi vjenčići često dolaze u sofisticiranim aranžmanima “na visokoj nozi”, s neobičnim svijećama, što ih čini posebnim i primjerenim i za stol i za dekoraciju vrata.
A&K Flowers u blagdanskoj ponudi nudi raskošne adventske vjenčiće, od klasičnih zimzelenih vijenca do minimalističkih verzija ukrašenih češerima, suhim narančama, cimeta i baršunastih mašni.
Njihovi su vjenčići vrlo personalizirani, najpopularniji modeli imaju svijeće s natpisima poput „Mir“, „Ljubav“, „Nada“ i „Radost“, a dostupni su u različitim dimenzijama i stilovima.
Adventski.vijenac_ na Instagramu, nudi jednostavne i elegantne vjenčiće, izrađene od kvalitetnih materijala koji osiguravaju dugotrajnost i profinjen izgled.
Idealni su za sve koji traže minimalističku, ali blagdansku dekoraciju.
