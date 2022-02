"Tradicija zagrebačke trgovine", slogan je to Name, nekad velikog lanca robnih kuća. Uspomene nadiru kad se glavnim zagrebačkim trgom krene Ilicom prema zapadu, kad kreću Namini izlozi. I danas ima ljudi koji vole ući i prošetati, tek toliko da se prisjete nekih davnih vremena, nostalgija je jača. A s više emocija od "običnog" puka onuda prolazi Dalibor Dado Domazet. Sa zanimanjem uvijek pogleda svaki izlog, gleda što su i kako napravili. Stručnjak je za to jer Dado je cijeli radni vijek proveo u Nami, a u opisu poslu bilo mu je - uređenje izloga.