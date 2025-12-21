Otkrijte koja ste povijesna ličnost prema znaku Zodijaka

OVAN – LEONARDO DA VINCI Rođen s tipičnom vatrom Ovna, Leonardo da Vinci bio je neumorna sila renesanse i pravi majstor multitaskinga. Njegova odlučnost da se bez straha upušta u nova područja znanja odražava energiju i hrabrost Ovna. Dok su se drugi specijalizirali, on je istovremeno slikao, izmišljao leteće strojeve i proučavao ljudsko tijelo. Njegove bilježnice otkrivaju nemiran um koji je stalno skakao s ideje na ideju. Zanimljivo je da je često spavao u kratkim, ali čestim drijemanjima – tipično za neumornog Ovna. | Foto: Fotolia