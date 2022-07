Čarolija korzeta: Od klasičnog i čvrstog do modernog od eko kože i metalnih ringova

Ove godine korzeti su hit, a kako je on nekada izgledao, koje je dijelove imao te kako se sve danas može transformirati, demonstrirali su studenti TTF-a. Radi se o kreacijama koje otkrivaju čaroban svijet ovog odjevnog predmeta koji je nekada bio fokus odijevanja dama, u koje su se svakodnevno uvlačile te radi kojeg su nerijetko padale u nesvijest. To je jedan od najintrigantnijih odjevnih predmeta, no danas se zadržao kao elastična kreacija, mnogo udobnija nego prije te element u svijetu donjeg rublja.