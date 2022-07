Neobični beauty rituali carice Sissi: Pranje kose brendijem i maska za lice od teletine

Sissi, kako su je od milja zvali, bila je jedna od najvećih ljepotica Europe 19. stoljeća, a njezine svilene haljine i složene frizure kopirale su brojne žene. Rođena kao Elisabeth Amalie Eugenie, njezin se status promijenio vjenčanjem za cara Franju Josipa 1854. godine, u dobi od samo 16 godina. Odmah postaje ikona ljepote, a u fokusu je njezina raskošna kosa.

Zaštitni znak carice bila je gusta kosa boje kestena koja se spuštala do poda. Naravno, njega ovih pramenova nije bila jednostavna, daleko od tek pranja i sušenja.

Bio je to zapravo ritual održavanja koji je trajao najmanje nekoliko sati dnevno. Svako jutro Sissina frizerka Fanny Feifalik morala bi češljati, plesti pletenice i uvijati pramenove svoje gospodarice u složene frizure koje su bile tema diljem zemlje, a i šire.

Fanny je ubrzo carici postala neprocjenjiva te je lukavo koristila tu činjenicu. Ako bi se, na primjer, osjećala i najmanje omalovaženom, umjesto nje bi dovela drugog frizera, na veliko užasnuće carice, koja bi se onda žalila.

- Nakon nekoliko takvih dana, prilično sam iscrpljena. Ona to zna i čeka kapitulaciju, ja sam robinja vlastite kose - pisala je Sissi. Na koncu je frizerki Fanny dala uzvišenu titulu carske frizerke, uz plaću od 2000 'guldena' godišnje, što je u to vrijeme bio pozamašan iznos.

Naravno, Fanny je zaradila svaki novčić, briga o Sissinim pramenovima nije bio mali zadatak. Naime, nakon svake seanse, Fanny je trebala iznijeti srebrnu zdjelicu u kojoj je držala kosu koja je ispala tijekom češljanja ili stiliziranja. Ovo je mogla biti loša vijest, no Fanny je bila lukava - lasi koje su padale stavljala je na ljepljivu traku, koju je sakrila ispod pregače.

Prema biografiji Ludwiga Merklea, Sissi je svaka tri tjedna prala kosu mješavinom sirovih jaja i brendija. Nakon toga bi obukla vodootpornu kućnu haljinu i šetala po dvorcu dok joj se kosa ne bi osušila.

Ponekad je ogromna težina te pozamašne grive izazivala toliko jake glavobolje da bi carica satima ležala. A kad bi se ustala, kosu bi joj frizerka ukrotila vrpcama, kako bi gospodarici umanjila muke.

Jednako posebna bila je i Sissina beauty rutina za njegu lica. Protiv bora koristila je masku od jagoda, a nakon nje masku od sirove teletine.

A kako bi održala svoju vitku figuru, jela je vrlo malo. Omiljene su joj bile juhe, jaja, naranče i mlijeko.

Poznata je bila i njezina fitness rutina - Sissi je svakodnevno satima vježbala, dizala utege, trenirala na trakama s karikama te ostalo vrijeme hodala. Ovisno o tome koliko bi vremena imala nakon friziranja koje je također trajalo.

- Za devetnaesto stoljeće, koje je čak i 30-godišnje žene označilo kao matrone, posebno kada su rodile nekoliko djece, carica Elizabeta je bila izuzetan fenomen - izjavila je Brigitte Hamann, autorica jedne od biografija.

Nemilosrdna dijeta i tjelovježba pomogli su Sissi da se svakodnevno uvlači u korzete - njezin je struk brojao tek 49 centimetara. Taj joj je korzet ujedno pomogao da ne iskrvari na licu mjesta, kad ju je 10. rujna 1898. napao talijanski anarhist.

Tada 60-godišnja carica bila je na putu za parobrod u Ženevi. Naime, nakon napada Sissi se sklupčala na pod, no ipak je nekako uspjela stati na noge te doći do broda. Tamo gubi svijest te je vode u obližnji hotel, gdje je i preminula. Tek nakon skidanja korzeta, uvidjeli su razmjere ozljeda.

Naime, tanka je metalna turpija prošla kroz srce i pluća. To što je mogla prikupiti dovoljno snage da odšeta do broda nije bilo ništa manje nego zapanjujuće. Odlučna u namjeri da zadrži svoju djevojačku figuru, nosila je korzet koji je na koncu spriječio da iskrvari na licu mjesta, piše The Vintage News.

