Časna sestra i redovnik zaljubili su se i sve ostavili: 'Odjednom sam osjetila da želim Roberta'

Par koji je desetljećima bio posvećen crkvi odustao je od monaškog života kako bi se vjenčali nakon što su se zaljubili jedno u drugo.

Sestra Mary Elizabeth, rođena kao Lisa Tinkler, otišla je iz crkve radi fra Roberta 2015. Pripadala je karmelićanskom rimokatoličkom vjerskom redu od svoje 19. godine.

Živjela je monaškim životom u samostanu u Prestonu, kad je upoznala Roberta. Par se slučajno sreo. Nije joj znao ime ni boju kose, ali kada joj je slučajno dotaknuo rukav, časna sestra, koja je desetljeća svog života posvetila Bogu, zaključila je da je iskra dovoljna da napusti strogi vjerski red.

Sestra Mary Elizabeth (50), vodila je miran život u samostanu prije nego što je 2015. upoznala Roberta, karmelićanskog redovnika koji je došao u posjet iz Oxforda, kada su si slučajno dodirnuli rukave - što je bila mala gesta nabijena kemijom zbog koje su ostavili svoje živote iza sebe i započeli ljubav.

Foto: Facebook

Sedam godina kasnije, par, koji je sada u braku i živi u Sjevernom Yorkshireu, podijelio je svoju priču otkrivajući da iako su se borili s odlukom da napuste svoje prethodne živote, ne žale zbog toga. Lisa je otkrila da su se slučajno upoznali tijekom Robertova posjeta njenom samostanu kada ju je župnica odvela da upozna redovnika koji je došao, da vidi želi li nešto za jelo.

Ostali su sami kada je župnica otišla na telefonski razgovor u drugu sobu, ali nisu razgovarali. Do tada Robert i Lisa nikad nisu komunicirali, a ona ga je samo čula kako propovijeda na misi tijekom njegovih povremenih posjeta samostanu.

Foto: Facebook

Kad je Robert krenuo izaći iz sobe, Lisin je rukav okrznuo njegov, što je, kako je rekla, oslobodilo nalet energije.

- Osjetila sam tu neku kemiju, nešto, i bilo mi je malo neugodno. I pomislila sam, Bože, je li i on to osjetio. I dok sam ga puštala kroz vrata, bilo je prilično neugodno - priznaje. Nakon što je i Robert osjetio istu iskru, par je počeo sve više razmišljati jedno o drugome. Tjedan dana kasnije, Robert je poslao Lisi poruku u kojoj ju je pitao bi li napustila poziv da se uda za njega.

Foto: Facebook

Lisa se prisjetila nemira koji je osjećala dok je pokušavala shvatiti svoje osjećaje prema njemu te šok koji je doživjela kada je primila njegovu poruku, unatoč tome što on nije znao ni njezino rođeno ime, niti boju njezine kose.

Do tog trenutka vodila je samotnjački život kao časna sestra u samostanu 24 godine, nakon što se redu pridružila u kasnim tinejdžerskim godinama. Strogi red, koji datira iz 12. stoljeća, ima svoje redovnice koje vode povučen život.

Foto: Facebook

Lisino zanimanje za religiju rodilo se kad je imala šest godina. Govorila je samo dva i pol sata svaki dan dok je živjela u samostanu, a ostatak vremena provodila je sama u ćeliji, u kontemplativnoj tišini, zbog čega se njezin vokabular s godinama smanjivao. Dok je bila zadovoljna životom u samostanu, Lisa se nakon susreta s Robertom borila sa svojim osjećajima.

- Nisam znala kakav je osjećaj biti zaljubljen i mislila sam da mi sestre to vide na licu. Tako sam postala prilično nervozna. Osjećala sam promjenu u sebi i to me uplašilo - rekla je. Na kraju je priznala svoje osjećaje prema Robertu svojoj župnici, koja nije mogla shvatiti kako se mogla zaljubiti u redovnika u samo tjedan dana i to bez ikakvih interakcija s njim.

Foto: Facebook

Nije mogla a da se ne pita kako će njezin biskup, ostatak vjerskog reda i vlastita obitelj reagirati na njezinu odluku da napusti crkvu.

Također je bila zabrinuta kako će to utjecati na njezin odnos s Bogom.

Međutim, župnikova reakcija na njezinu vijest uvjerila ju je da spakira ono malo stvari koje je imala i napusti samostan kako bi se sastala s Robertom u pubu.

Foto: Facebook

Otkrila je kako se odmah počela boriti sa svojom vjerom kad je izašla iz samostana, priznajući da je čak razmišljala i oduzeti si život, ali je smogla hrabrosti i postupila u skladu sa svojom odlukom kada je kroz prozor puba ugledala Roberta.

Robert, koji je rođen i odrastao u Poljskoj, ali je došao u London i pridružio se karmelićanskom redu 2002., priznao je da je dijelio njezine strahove oko započinjanja braka u svojim pedesetima, ali su nastavili sa svojom odlukom. Međutim, unatoč povezanosti koju su osjećali, i dalje su se borili sa životom izvan samostana.

Foto: Facebook

Lisa je priznala da su se posebno potišteno osjećali tijekom njihovog prvog Božića. Dodala je i da su razmišljali o prekidu jer je početak njihove veze bilo jako teško podnijeti.

Imali su i jedan emotivan trenutak kada je Robert kupio i preveo knjigu napisanu na poljskom o časnim sestrama koje su napustile red. Zajedno su plakali dok su čitali priče koje su bile toliko slične s njihovom situacijom.

Foto: Facebook

Međutim, uspjeli su pronaći ravnotežu u novim životima tako što su se ponovno povezali sa svojom vjerom izvan samostana.

- Cijeli vjerski život govorio je da bi srce trebalo biti nepodijeljeno i predano Bogu. Odjednom sam osjetila da mi se srce širi da zadrži Roberta, ali sam shvatila da drži i sve ostalo što sam imala. I nisam se osjećala ništa drugačije prema Bogu, i to mi je bilo umirujuće - rekla je Lisa.

Foto: Facebook

Robertu je rečeno da više ne može biti član karmelićanskog reda, ali se ubrzo pridružio Engleskoj crkvi i sada je vikar u selu Hutton Rudby u Sjevernom Yorkshireu, gdje par živi. Lisa je radila u pogrebnom poduzeću prije nego što je postala bolnički kapelan i priznala je da se sada navikava na drugačiju odjeću i različite frizure nakon što je provela 24 godine u vjerskim odorama.

Priznala je da bi se, da nije bilo Roberta, istog trena vratila samostanskom životu jer se navikla na tišinu tog života i bori se kako da ostane prizemljena u modernom svijetu. Bivša sestra kaže kako na svoj život s Robertom gleda kao na dvoje karmelićana koji žive zajedno i predaju svoj život Bogu. Dodala je kako je Krist u središtu njezina i Robertova braka te u središtu svega što rade, prenosi Daily Mail.

