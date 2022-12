Evo zašto je ljubav prema samome sebi toliko važna za pronalazak srodne duše

Dogovorio je sastanak da 'sredi stvari' s njom. Nije ni znao da je konačno skupila hrabrosti da ode. I to je upravo ono što je i učinila. Bila je shrvana, ali uglavnom je osjećala olakšanje. Napokon je bila slobodna...

Najduže je žudjela za njegovom ljubavlju. Trebalo joj je njegovo odobrenje. Toliko je željela sretan kraj. Osjećala je da je nešto značila kad je bila s njim. Osjećala se vrijedno i nekako sigurno.

Ali nije bilo tako.

Dala mu je svu svoju moć. I on je to znao pa se prema njoj ponašao kako je htio. Za njega je to bila igra, a svaki problem u njihovom odnosu nekako se uvijek vraćao njoj. Bila je potrebita, nesigurna i potpuno bez osjećaja o tome tko je zapravo i što stvarno želi.

Foto: Dreamstime

Žrtvovala je sve u vezi sa sobom u nastojanju da udovolji drugom biću. Rekao joj je da nije dovoljno seksi, pa je čitala knjigu za knjigom o tome kako biti ženstvenija i primamljivija. Rekao joj je da je previše tiha, pa je dala sve od sebe da bude otvorena, sretna i vesela... Mogao joj je reći bilo što i ona bi to prihvatila. U njezinim kostima nije bilo ni trunke samopoštovanja.

Njezina bijeda je rođena upravo iz te činjenice.

Pustila je da se ovo događa toliko dugo. Nije to bila u potpunosti njegova krivnja. Njezina potreba i nedostatak vlastite vrijednosti stvorili su i produžili probleme.

Ali iz nekog razloga koji ne može objasniti, te je večeri planula iskra i konačno joj je bilo dosta. Dosegla je svoj prag boli. Potpuno je završila s osjećajem jada, sumnje u sebe i osjećaja nepoštivanja.

Toliko je pretjerala s dopuštanjem da netko drugi kontrolira njezine odluke, emocije i samopoštovanje.

Počela je voljeti sebe malo više nego što je voljela njega.

Djelovalo je novo i zastrašujuće, ali smiješno osnažujuće i oslobađajuće. U trenutku jasnoće niz epifanija otopilo je njezinu zbunjenost.

Duboka ljubav dolazi iznutra. Sama bira kako se želi osjećati. Nikad se neće zadovoljiti samo ljubavlju nekog drugog.

Foto: Dreamstime

Ako sebe ne voli autentično, ne može očekivati da ju itko drugi istinski voli. Način na koji se odnosi prema sebi pokazuje drugima kako očekuje da se prema njoj ponašaju.

Te se večeri zaklela da će sebe staviti na prvo mjesto i biti ljubazna, puna ljubavi i velikodušna prema sebi. Ovo je također način na koji je željela da se prema njoj postupa.

Iz samopoštovanja i potrebe za novim početkom, otišla je. Od tog trenutka njezina je namjera bila živjeti život pod vlastitim uvjetima.

Možda zvuči sebično, ali bilo je potpuno suprotno. I to ju je na kraju dovelo do doživotne veze njezinih snova.

Svim srcem vjeruje da je dijeljenje radosti i čuda života s drugim bićem koje obasjava tvoj svijet apsolutno neprocjenjivo. Ne postoji ništa slično tome. To je jedna od najvećih radosti na Zemlji i nešto što svako ljudsko biće zaslužuje iskusiti.

Ali izuzetno je teško pronaći ovu sreću s drugom osobom ako ste u vezi s potrebom da vas netko drugi ispuni.

Foto: Dreamstime

Biti u potrebi, nesiguran i pokušavati dobiti odobrenje i osjećaj vlastite vrijednosti od partnera stavlja ogroman pritisak na njega, a to ga jako odbija.

To je neostvariv zadatak jer osjećaj inherentne ljubavi i vrijednosti dolazi iznutra. Ne od partnera.

Izvanredna ljubav ne dolazi od dvoje napola ispunjenih koji se udružuju kako bi napravili jedan cijeli, potpuni život. Izvanredna ljubav dolazi od dvoje cjelovitih pojedinaca koji se udružuju kako bi podijelili i poboljšali svoje već pune i lijepe živote.

Nevjerojatan odnos nastaje kada posjedujemo i cijenimo ono što jesmo i potpuno prihvaćamo drugu osobu onakvom kakva jest.

Stoga voljeti i stavljati sebe na prvo mjesto nije sebično, već nužno.

Imperativ je stvoriti prekrasnu ljubav i život kakav svi želimo.

Kako doista izgleda ljubav prema sebi?

To je davanje prioriteta vlastitim snovima i nastojanje da radite stvari koje vas inspiriraju i osvjetljavaju. To je reći 'ne' stvarima s kojima se ne slažete ili koje se ne uklapaju u vaše planove. To je odluka da provodite vrijeme s onima koji vas podržavaju, ohrabruju i motiviraju da budete najbolja verzija sebe. To je posjedovanje misli i mišljenja i odbijanje da se date pokolebati kako biste ugodili drugima. To je biti nježan sa samim sobom i razgovarati ljubazno i slatko. To je imati hrabrosti isprobati nove stvari koje ste oduvijek željeli doživjeti.

Odvojite vrijeme da nahranite svoj um, tijelo i dušu - vježbajte, dobro jedite, provodite vrijeme nasamo. To je vjerovanje svojoj intuiciji i poštovanje vlastite istine. To je trošenje novca na stvari zbog kojih se osjećate nevjerojatno dok ulažete u svoju budućnost.

Foto: Dreamstime

Odvažno je vjerovati u to da ste sposobni postići i stvoriti život kakav vizualizirate.

To je odabir vidjeti dobro i odbijanje dopustiti drugima da vas sruše. To je darivanje oprosta i prihvaćanje sebe.

Kako ljubav prema sebi stvara sjajnu vezu?

Kada se istinski volimo i poštujemo, slobodni smo od sumnje i beskrajne brige, stoga vjerujemo svojim osjećajima i odlukama. Omogućuje da budemo hrabri i autentični. Počinjemo živjeti iz srca i igrati veću, ljubazniju, velikodušniju verziju života.

Zaboravljamo samonametnute granice i usuđujemo se sanjati. Prestajemo se fokusirati na negativnost i postajemo prisutni ljepoti i mogućnostima unutar i izvan nas samih.

Shvaćamo koliko su naši životi sjajni i otvaramo vrata zahvalnosti da teče u izobilju. Počinjemo zračiti srećom, samopouzdanjem, razigranošću, mirom i pozitivnošću.

Foto: Dreamstime

Električno je i poput snažnog magneta za druge.

Idealan partner bit će privučen poput medvjeda koji je tek izašao iz zimskog sna i traži svoj prvi obrok. A kad jednom nađete onog posebnog, ljubav će biti laka. Bit će prirodno. Teći će slobodno bez prosuđivanja ili pretvaranja. To će vas nadahnuti i nahraniti. Vaši će životi biti još bogatiji, sretniji i življi nego ikad. I pitat ćete se zašto niste odvojili vrijeme da se radikalno zaljubite u same sebe malo prije, donosi Tinybuddha.

