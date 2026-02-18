Čega ćete se odreći u korizmi?

Korizma je vrijeme razmišljanja, samoprovjere i, naravno, odricanja. I dok neki biraju ozbiljne stvari poput loših navika, slatkiša ili prekomjernog korištenja mobitela, drugi se odlučuju za 'lakše' izazove - poput ispijanja kave ili gledanja serija do jutra.

Odricanje ne mora uvijek biti rigorozno - ponekad je dovoljno odlučiti se za nešto što vas izaziva i što će vam malo promijeniti dnevnu rutinu. Bilo da se radi o 'ozbiljnim' stvarima ili malim zabavnim zadovoljstvima, korizma može biti prilika za male, ali značajne promjene u životu.

Ispunite našu anketu i recite nam čega ćete se vi odreći ove korizme.