Danas je Čista srijeda - početak korizme i savršen trenutak za razmišljanje: čega ćete se odreći u sljedećih 40 dana? Ispunite našu anketu i recite nam što planirate odložiti ili promijeniti!
ISPUNITE ANKETU
Čega ćete se odreći u korizmi?
Čitanje članka: < 1 min
Korizma je vrijeme razmišljanja, samoprovjere i, naravno, odricanja. I dok neki biraju ozbiljne stvari poput loših navika, slatkiša ili prekomjernog korištenja mobitela, drugi se odlučuju za 'lakše' izazove - poput ispijanja kave ili gledanja serija do jutra.
Odricanje ne mora uvijek biti rigorozno - ponekad je dovoljno odlučiti se za nešto što vas izaziva i što će vam malo promijeniti dnevnu rutinu. Bilo da se radi o 'ozbiljnim' stvarima ili malim zabavnim zadovoljstvima, korizma može biti prilika za male, ali značajne promjene u životu.
Ispunite našu anketu i recite nam čega ćete se vi odreći ove korizme.
