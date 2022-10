Čega se svaki horoskopski znak najviše boji: Jarac strahuje od gubitka časti, Vaga od skandala

Ovan

Iako djeluje kao da se ne boji nikoga i ničega, Ovan negdje duboko u sebi osjeća strah od samoće, izolacije i bolesti koje ga užasavaju. Stalno mu je potreban osjećaj da se ima na koga osloniti i da može na nekoga računati, iako ga krasi glas hrabrog pustolova spremnog otići i na kraj svijeta. U dubini duše, ipak strahuje što bi se zaista moglo dogoditi kad tamo stigne, jer ne podnosi pomisao da bi mogao biti usamljen, bez mogućnosti da spusti glavu na nečije rame.

Bik

Bik se boji ostati bez novca, jer će u tom slučaju prespavati zimu kao medvjed u pećini, sve dok ne zatopli, odnosno dok ne nađe izlaz iz svojih financijskih problema. On se boji situacija u kojima treba rješavati stvari naprečac, jer ne voli rizik koji bi ga mogao dovesti do gubitka imovine ili osobe koju voli. Također je svjestan da svađom i sukobima ništa neće riješiti, već samo produbiti probleme s okolinom, pa Bik uvijek mirnim, naizgled pomirljivim putem štiti svoje interese, jer osjeća strah već pri pomisli da bi ih mogao ugroziti.

Blizanci

On vješto prikriva strah baš kao što vješto radi i sve drugo, ali ima stvari koje ga mogu baciti u depresiju, kao što su nedostatak komunikacije s osobom do koje mu je stalo ili bolest koja ga sprečava da otputuje gdje god poželi ili nemoć koja ga može staviti u ovisnost o nekome, pa makar to bili i njegovi najbliži. Prave opasnosti i izazovi obično ga ne plaše, ali strah od samoće, usamljenosti i ostajanja sa samim sobom izazivaju kod njih pravu paniku. Oni koji pokušavaju da ih prikuju za jedno mjesto ili jedan posao, čine Blizance vrlo nervoznima, a to je već korak do straha.

Rak

Rak je stalno zbog nečega zabrinut, zbog promjene vremena ili zbog neke loše vijesti koju je čuo, a može biti i zbog promjena na tečajnoj listi. Iako zazire od šefa, jer se boji njegova promjenjivog raspoloženja, Rak je još više zabrinut za svoju kuću i obitelj, naročito kada je vani s prijateljima. Kod njega je također duboko ukorijenjen strah od magije i nepoznatog, a na listi strahova tipičnog Raka su i strah od depresije i posljedica koje ona ostavlja na njegovu psihu.

Lav

Budući da je rođen da vlada, Lav toliko ne strahuje od gubitka položaja na profesionalnoj ili društvenoj ljestvici, ali ono čega se zaista boji je da netko ne pomisli da je on kukavica ili da ga prijatelji i oni kojima vjeruje ne ostave na cjedilu. Ponekad biva pogrešno protumačen u društvu u kojem obično želi pokazati svoju velikodušnost i plemenitost pa mu mnogi zavide gledajući kako da mu, potajice, naude. Lav zazire od pomisli da bi ga netko mogao javno ismijati, bilo zbog sitnice ili važne stvari.

Djevica

Djevica ne strahuje toliko od bolesti koliko to njezina okolina misli, jer uglavnom vodi računa o zdravlju bilo da se radi o prehrani, o životnim navikama ili redovitim posjetama zubaru. Njezin pravi strah odnosi se na strah od gubitka kontrole nad sobom i svojim najbližima, jer Djevica to doživljava kao svoju dužnost bez koje bi izgubila ulogu dežurnog nadzornika. Djevica sve primjećuje, uvijek reagira tako da spriječi neželjene događaje i može vam svakodnevno držati lekciju kako je čistoća pola zdravlja. I pritom će joj biti savršeno svejedno to što vi prevrćete očima dok je slušate.

Vaga

Vaga je uvijek na oprezu, jer se boji da vam se neće dovoljno svidjeti ili je možda nećete primijetiti. Naviknuta na neprestanu pažnju i divljenje okoline, ma čime da se bavi, ona najviše strahuje od skandala ili javnog podsmjeha. Ona se također užasava i razgovora o bolestima, rezultatima laboratorijskih nalaza, jer je zapravo veći hipohondar i od Djevice, ali to ne priznaje čak i samoj sebi. Često mašta o prepuštanju svim životnim užicima bez ograničenja i grižnje savjesti, iako će pred drugima glumiti osobu koja svoj život drži čvrsto pod kontrolom.

Škorpion

Iako se malo čega boji, jer je vrlo hrabar, a pritom spreman trpjeti i bol i teškoće ma kakve one bile, i Škorpion ima svoju Ahilovu petu. Možda više nego bilo koji drugi znak, on se boji starenja, gubitka interesa od suprotnog spola i seksualne nemoći. Užasava ga pomisao da bi mu osoba koju voli mogla biti nevjerna, a da on to sazna od drugih ili da bi ga mogla ostaviti. Bilo koji oblik ovisnosti o nekome ili pomisao da bi mu netko mogao nametati zabrane, izaziva strah kod njega, pa će svjesno trpjeti i mučiti sebe, samo da ne padne drugome na teret.

Strijelac

Strijelac se boji izdaje, spletki i intriga koje mu mogu zagorčati život, naročito u poslu ma čime da se bavi pa je zato vrlo oprezan, puno više nego što to izgleda na prvi pogled. Zabrinut je za ponašanje i način života svog emotivnog partnera pa uvijek pomalo sumnja u njega. Brinu ga njegova tajanstvenost i nedorečene namjere, jer se pribojava saznanja do kojih bi mogao doći, ako malo 'istraži' po njegovoj prošlosti. Strijelac se također boji nepravde i bilo kojeg vida nasilja pa podsvjesno zazire od predstavnika vlasti i osoba u uniformama, premda će to rijetko pokazati.

Jarac

Jarac strahuje od gubitka časti koja se po njemu ni sa čim ne može mjeriti. Više nego ijedan drugi znak, brine o zdravlju svog emotivnog partnera do te mjere da će se za njega žrtvovati i nauštrb vlastite izdržljivosti. Jarac se uvijek pomalo pribojava svega što dolazi iz drugih sredina, zemalja ili gradova, jer ga je teško nagovoriti na nešto u što se nije svojim očima uvjerio ili o čemu nema mišljenje na osnovu vlastita iskustva.

Vodenjak

On se najviše boji prosječnosti, osrednjosti ili uspoređivanja s bilo kim drugim, jer Vodenjak je, ako ste slučajno zaboravili - jedinstven. Iako djeluje nedodirljivo, pomalo arogantno i prepotentno, kao da mu nitko ništa ne može, on itekako strahuje od gubitka profesionalnog ugleda, poštovanja svoje obitelji i društvenog statusa, kojim god poslom da se bavi. Poniženje bilo koje vrste ili osiromašenje, Vodenjaka brine više od svega pa čak i od bolesti.

Ribe

Ribe su jedan od najambicioznijih znakova pa se najviše boje gubitka autoriteta, ali više u profesionalnom smislu, nego u krugu obitelji. Ribe će teško odustati od karijere i uspjeha, pogotovo kada im se jednom omili taj osjećaj moći, utjecaja i financijskih mogućnosti. Strah da bi ih netko mogao preteknuti u nečemu ili biti bolji u trenutku kad se odlučuje o njihovu napredovanju, veći je od bilo kojeg drugog koji Ribe osjećaju. Međutim, kolika god da je opasnost koja im prijeti, one uvijek nastavljaju plivati, piše Atma.

