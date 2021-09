Tisuće taksista diljem svijeta odazvali su se na pitanje jednog korisnika Reddita da otkriju neke najdublje tajne koje su čuli vozeći putnike u svom automobilu, a evo nekoliko najšokantnijih odgovora.

- Moj ujak je bio taksist u LA-u. Jednog dana pokupio je dva dečka koji su u automobilu razgovarali o ubojstvu koje su se spremali počiniti - napisao je jedan od komentatora.

- Nakon nekog vremena počeli su raspravljati trebaju li ubiti i taksista, jer ih je čuo kako govore o planu i mogao ih je identificirati. Na kraju su odlučili da neće, ali to je bio dan kada je moj ujak odlučio prestati biti taksist – dodao je.

Drugi je napisao: 'Jedan putnik priznao je preda mnom da je varao svoju suprugu sa svojim dilerom kokaina, koji je porijeklom iz iste zemlje kao i ja. Tako smo došli na tu temu, a navodno je njihova veza trajala 25 godina'.

- Ne znam što me više impresionira, to da je njihova afera trajala 25 godina, ili to da 25 godina konzumira kokain – napisao je te dodao važan podatak koji je zanimao mnoge: Trgovac kokainom bila je žena. I to vrlo dobra u krevetu, kako je to taksistu opisao putnik.

I drugi vozači čuli su mnogošto o preljubima, dok su neki svjedočili i vrlo bizarnim susretima. Tako je jedan vozač vidio 'polugolu ženu srednjih godina u donjem rublju' kako čeka njegovog putnika ispred kuće.

- Dakle, pokupio sam momka iz striptiz kluba, u koji zalaze poznate lokalne slavne osobe. Vozio sam ga u obližnju četvrt i dok sam ulazio u ulicu, primijetio sam da kraj garaže stoji polugola sredovječna žena u donjem rublju. Rekao mi je: 'ovo je dovoljno blizu', pa sam stao 20-ak metara od nje. Tad je žena izvukla bič i počela mahati njime, pokazujući prema tlu ispred svojih nogu. Momak je izašao spustivši se na koljena u Armanijevom odijelu i počeo puzati prema njoj. Onda je ponovo zamahnula bičem, pokazala na mene i rekla: 'sad ti', na što sam zbrisao – piše.

- Radila sam za Uber i jednom mi je putnica, izrazito alkoholizirana gospođa, rekla da se trebala udati za šogora, jer je njezin muž imao mali penis i nije bio tako zgodan, ali se udala za supruga zato što je on bio puno bogatiji – ispričala je jedna vozačica.

- Jednom sam vozila dvoje medicinskih radnika, a jedan od njih je razgovarao sa svojim kolegom pričajući mu kako su ga nedavno dvojica muškaraca 'ljubazno zamolila da pođe s njima' u vilu izvan grada, gdje je trebao pregledati srce čovjeka koji je izgledao kao lokalnih šef mafije, za kojim je tragala policija – ispričao je još jedan taksista.

No, bilo je i zabavnih dogodovština. Tako je jedan taksista vozio čovjeka koji se išao ušuljati u majčinu kuću da ukrade nešto hrane jer sam nije znao kuhati.

- Rekao bih da je imao oko 50, kad je sjeo u auto rekao je da ne zna kuhati, pa nema druge nego krišom ukrasti nešto hrane od mame – napisao je.

- Moja najbolja vožnja bila je kad mi je u automobil ušao glumac Michael Fassbender, pa zamolio da ga povezem da kupi burger, nakon čega smo pjevali karaoke sve do hotela. Rekao mi je da mu je još kao tinejdžeru san bio da postane rock zvijezda. Bio je totalno cool – napisao je jedan taksista.