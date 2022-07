Ceker u gradu: 10 kombinacija s retro torbom pletenog dizajna

Foto: Mango

Obično je ceker torba koju nosimo na plac ili plažu, no ima on i niz urbanih kvaliteta. Kombiniramo ga uz razne casual kombinacije, od laganih haljina i natikača do lanenih košulja

Ova etno torba s vremenom je postala dio street style scene, a neodoljiva je u kombinaciji s ležernim kreacijama čime postaje simbol dana odmora. I onih u kojima se osjećamo tako lako. Vruće traper hlačice dio su modne scene koja nam donosi praktične, ljetne komade. Lan i ceker si pašu genijalno - ovo je pravi imidž cure koja voli prirodne materijale. Total look super izgleda u varijanti boje pijeska. Kad poželite tamniju siluetu, tu su razne kombinacije haljina i natikača. Eko torba ponekad je spremna za poseban izlazak. Atraktivan detalj je marama koja će vizualno povezati modne dodatke i bluzu. Cvijeće u cekeru je tako simpatičan detalj, nosimo ga i u gradu. Jednostavnost stila zahvalna je u svakoj sezoni, a osnova svega je bazična bijela majica. Floralni motivi i boje nalaze se visoko na popisu ljetnih stilova. Traper minica je praktična, stilizirajte je prema potrebi i željama.