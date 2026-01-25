Dnevni horoskop za ponedjeljak 26. siječnja: Vagi je izvor stresa novac, Rak je vrlo šarmantan

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Razveselit će vas rasplet problematične situacije, kao i neočekivano poboljšanje na poslovnom planu. Ostavljat ćete dojam snalažljive osobe. Bit ćete u prilici podučiti nekoga nečemu ili savjetom pomoći. Ljubavni život sve je bolji. Bez problema ćete osjećati partnerova raspoloženja i uveseljavati ga znakovima pažnje.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Raščistit ćete dvojbe sami sa sobom. Spremno ćete partneru iznijeti konkretne prijedloge vezane uz vašu zajedničku budućnost. Budete li jasni u komunikaciji, izbjeći ćete da pogrešno shvati vaše riječi. Ako ste dio neke radne grupe, vodite računa da svoj dio posla temeljito obavite. Ništa ne prepuštajte slučaju.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Iscrpljivat će vas intelektualni rad, čemu će kumovati nemogućnost održavanja koncentracije. No raspolagat ćete s priličnom tjelesnom snagom, pa ćete dobro podnositi stres i napor. U ljubavi budite izravniji. Objasnite partneru da su osjećaje koje gajite prema njemu stabilni i iskreni.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Situacije će se odvijati onako kako ste planirali, a kolege i prijatelji otvoreno vam iskazivati naklonost i svojim postupcima izlaziti ususret. Bit ćete šarmantni i puni inicijative, pa ćete spremnije ulaziti u rizik ili ljubavnu igru. Neće vas obeshrabriti simpatijino rezervirano držanje, čak štoviše, to će vas privlačiti poput magneta.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Precijenite li svoje snage, poslovi će krenuti u pogrešnom smjeru. Imajte na umu da ponekad uz manje truda možete postići više. Ako vam je veza u krizi, pazite da svojim ponašanjem ne dolijete „ulje na vatru“. Samci, pripazite da vas ne zavede neiskrena osoba. Ne hrlite joj u zagrljaj dok niste sigurni kakva je.

Foto: PROFIMEDIA

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Smislom za humor ublažit ćete poslovne i privatne napetosti. Napokon će se pokazati da se niste uzalud mučili, jer ćete biti nagrađeni za poslovni trud. Na pragu ste ostvarenja projekta do kojeg vam je stalo. Djevice koje su željne ljubavnih zagrljaja i dobrog provoda doći će na svoje – možda uđete u vezu.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Poslovna odgovornost će postajati sve veća. Morat ćete sami sebi pokazati da možete uspjeti bez ičije pomoći. Novčane prilike bit će izvor stresa – zbog minusa na računu mogli biste od nekoga posuditi novce. U popodnevnim satima mogao bi vas shrvati umor, pa nećete biti zainteresirani za druženja.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Mogli biste potpisivati neke dokumente, tražiti savjet odvjetnika ili ući u partnerski odnos. Sve što činite neka bude popraćeno vašim budnim okom, kako bi pogrešaka bilo što manje. Nemojte si dopustiti da vas ljubavne ili poslovne brige zaokupe do mjere da zanemarite aktivnosti u kojima uživate. Više mislite na sebe.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Poslovi će se zahuktati, a rokovi biti tijesni. Prebacite dio obaveza i na druge jer ne možete sve sami. Neka vas u tome ne spriječi ponos. Početak nove veze bit će vrlo uzbudljiv. Teško ćete kontrolirati osjećaje, no bit će vam lakše kad shvatite da se i druga strana osjeća slično. Imate li kućnog ljubimca, možda ima zdravstvenih tegoba.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Raspoloženje će vam biti dobro, a povišena razina energije i nemir iziskivat će prikladan ventil. Bavljenje sportom, izlasci i druženje s različitim ljudima, bit će vam od iznimne pomoći. Slijedite glas intuicije u svim situacijama, a osobito u ljubavi i prilikom donošenja odluka. Ostavljat ćete upečatljiv dojam na okolinu.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Budite spremni na ustupke i neke ne baš ugodne razgovore. Nipošto ne ulazite u rasprave s onima koji su poznati kao svadljivi ljudi. Zbog teškoća u obiteljskom krugu, odgodit ćete planirane obaveze. Ne očekujte mnogo od ishoda jednog razgovora. Danas se radije posvetite sebi i ugodite si bez grižnje savjesti.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Imat ćete mnogo energije i radnog elana, a svojom marljivošću skrenut ćete pozornost šefova. Vrijeme ćete provoditi kvalitetno, a na neugodnosti iz prošlosti više nećete misliti. Unutarnja snaga omogućit će vam da se dobro nosite s osobama koje nisu osjetljive kao vi. Pred njima ćete uspješno skrivati svoje strahove.