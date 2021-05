Latoya Julce je osobna trenerica i instruktorica fitnessa u New Yorku koja često slavnima pomaže da izgube kilograme i vrate se u formu. Neke od zvijezda s kojima je dosad radila su: Hannah Bronfman, Amanda Seyfried te Mary Kate i Ashley Olsen. Osim što je trenerica, Latoya je i medicinska sestra pa joj to pruža još jednu perspektivu kada govorimo o gubitku kilograma i zdravlju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Za Eat This, Not That! podijelila je svoje savjete za uspješno mršavljenje.

Radite čučnjeve s utezima

- Čučnjevi s utezima uvijek su odličan odabir. Sagorjet će vam najviše kalorija, a mnoge stvari - trbušnjaci, noge, gluteus - moraju raditi kako bi pravilno napravili čučanj. Osim toga, sjedenje i ustajanje je nešto što radite svaki dan, pa zašto ne biste od toga napravili vježbu koja je stvarno funkcionalna - kaže Julce.

Da bi gubili kile, jedite češće

Julce kaže da je doista zdrav način disciplinirane prehrane zapravo jesti češće.

- Grickalice su mi jako važne. Svim svojim klijentima kažem da su grickalice ključne. Nikada nemojte čekati dok ne ogladnite, tada donosite loše izbore u prehrani. Uvijek se pobrinite da imate međuobrok i da su vam šećeri na pristojnoj razini - savjetuje.

Najbolja grickalica za gubitak težine

- Ja ne radim u uredu i često ne znam kada ću jesti ručak. Moj omiljeni međuobrok je pola jabuke s maslacem od kikirikija ili badema. Tako ćete dobiti proteine, masnoće i vlakna, a ovaj međuobrok pomoći će vam stabilizirate razine šećera i održat će vas sitim do vaše sljedeće pauze - kaže Julce.

Odaberite pravu proteinsku pločicu

Julce kaže da je proteinska pločica također dobar način za izbjegavanje gladi, ali morate odabrati pravilnu. Ona odabire one s najmanje šećera.

Najbolji način da gubite kile je da jedete sporije

Najvažniji savjet koji Julce daje i koji odmah možete početi primjenjivati, jest da jedete sporije.

- Uvijek smo u žurbi i jedemo na brzinu, ali vaš želudac je samo određene veličine. Kalorije se nakupljaju kada se prejedete. Uzmite zalogaj, pa otpijte malo vode, razgovarajte pa opet uzmite zalogaj, uživajte u hrani, tako ćete uspjeti primijetiti kada ste se najeli - savjetuje.

Predanost je ključna

- Zdravlje je način života. Znam da je to kliše, svi to govore, ali priprema i predanost su ključni. Odvojite vrijeme za pripremu hrane, kupovinu zdravih namirnica i planiranje obroka. Gubitak kilograma i zdravo hranjenje traže vrijeme, ali ako ste predani i dobro pripremljeni, isplatit će vam se - zaključila je Julce.