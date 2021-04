Godinama su zdravstveni stručnjaci inzistirali da je doručak 'najvažniji obrok u danu'.

No nutricionisti su razbili ovaj mit i otkrili da način na koji započinjete dan može imati presudan utjecaj na žudnju za šećerom koja dovodi do debljanja. Inzistiraju i na tome da nema štete ako ne doručkujete ako vam se to ne sviđa.

Rekli su da bi ljudi trebali jesti odmah nakon buđenja samo ako su zapravo gladni, a tradicionalna hrana poput gotovih pahuljica, zobene kaše ili kave za buđenje može donijeti više štete nego koristi, piše Daily Mail.

POGLEDAJTE VIDEO:

Doručak nije obavezan

Daniel O'Shaughnessy, poznat i kao britanski 'Goli nutricionist', otkrio je da vam preskakanje doručka zapravo može pomoći u koncentraciji i tome da imate 'bistru glavu', inzistirajući na tome da ne postoji određeno doba dana kada bi ljudi trebali jesti svoj prvi obrok.

- Postoje oni koji imaju brzi jutarnji tempo i preskaču doručak. Ovo je alat svojevrsnog posta koji ljudi koriste za zdravlje, a također i za mršavljenje - kaže on.

Katherine Kelly, nutricionistica koja vodi Renua Nutrition, složila se da je vrijeme doručka stvar odabira, a ne nužde.

- Potpuno je individualno jeste li netko tko može ne jesti do ručka ili ste netko tko treba jesti odmah ujutro da biste funkcionirali. Tako, na primjer, ako doručkujete nešto slatko ili rafinirano s ugljikohidratima, ne pripremate tijelo dobro za taj dan, tako da će vam šećer u krvi skočiti, a kasnije će se srušiti i imat ćete žudnju za šećerom tijekom dana, a vaša razina energije bit će niska - ističe Kelly.

U doručku treba biti malo proteina, malo zdrave masnoće i dobra ravnoteža složenih ugljikohidrata - bilo da se radi o zobi, pa i malo kruha.

Važno je što jedete

Nutricionist Daniel O'Shaughnessy kaže da iako doručak može 'pomoći kod gubitka kilograma i žudnje za jelom', važnost obroka zapravo ovisi o tome što jedete.

On upozorava da se ne jedu razne energetske pločice tek da bi se nešto nabrzinu pojelo, za koje je tvrdi da imaju više šećera od biskvita s tijestom, te je rekao da bi jutarnji obrok umjesto toga trebao sadržavati proteine, zdrave masti i ugljikohidrate s usporenim oslobađanjem.

Također je inzistirao na tome da neka hrana za doručak, poput muffina, može dovesti do skokova šećera u krvi kasnije tijekom dana, što rezultira daljnjim nezdravim odabirom hrane.

- Za zdravlje, energiju i održavanje tjelesne težine vaš bi doručak trebao biti uravnotežen s odgovarajućim proteinima i polako oslobađajućim ugljikohidratima sa zdravim mastima kako bi vam pomogao da budete siti. Ako jedete doručak, neka to bude zdraviji doručak; jaja na raženom kruhu s povrćem dobar su primjer - ističe.

Ne pijte kavu odmah ujutro nakon neprospavane noći

To bi mogla biti poražavajuća vijest za mnoge ovisnike o kavi, ali Katherine Kelly rekla je da vam kava u krivo doba dana ili nakon lošeg sna može ostaviti osjećaj gladi i mamurluka.

Nutricionistica umjesto toga preporučuje da ujutro pričekate oko 30 minuta prije ispijanja kave, sve dok se pravilno ne razbudite.

- Sveučilište Bath prošle je godine provelo istraživanje o ljudima koji su loše spavali, a zatim popili kavu kad su se probudili. Otkrili su da im šećer u krvi tada znatno naraste. Ako popijete kavu nakon doručka, nećete imati isti skok šećera u krvi jer će vlakna i proteini iz vašeg doručka pomoći da se to zaustavi - kaže Kelly.

Jaja kao super namirnica za doručak

Oz Garcia, slavni nutricionist koji radio plan prehrane za Hilary Swank i Naomi Campbell, zagovara obavezni doručak. Njegov omiljen doručak je omlet s povrćem, koji radi od dva bjelanjka, jednog žumanjka, špinata i rajčice te s kriškom integralnog kruha.

Proteini iz bjelanjka održavaju stalne razine šećera u krvi, što sprečava napadaje gladi i prejedanje tijekom dana, otkrila je studija Sveučilišta Missouri. Zbog toga je omlet od bjelanjka jedan od najboljih doručaka koji postoji.

U zobenu kašu dodajte voće i orašaste plodove

Mlijeko i zob idealni su za početak napornog radnog dana, objašnjava nutricionistkinja Cristina Rivera, dodajući da u zob treba dodati voća. Mišićima i mozgu potrebno je 'gorivo' kako bi radili, a preskakanje doručka tjera organizam da razgrađuje glikogen, energiju pohranjenu u mišićima. To je osobito pogubno za sportaše i fizički aktivne ljude.

Za bolji okus zobi dodaje cimet, malo sušenih brusnica i sirove bademe.

Cjelozrnati tost s maslacem od badema

Autor Flexitarian dijete koja se bazira na većinom vegetarijanskoj prehrani s povremenim dodatkom mesa, Dawn Jackson Blatner, svoj dan započinje cjelozrnatim tostom i maslacem od badema.

- Cjelozrnati kruh ima više minerala od običnog, a bademov maslac je zdrav izvor masti i proteina - kaže Blatner.

Takav doručak bogat je vlaknima, a nakon tosta obavezno jede jabuku i popije kavu. Vjeruje da umjerene količine kave smanjuju rizik od brojnih bolesti i demencije, a brojne znanstvene studije dokazuju njegovu tvrdnju. Maslac od badema može se kupiti u trgovinama zdrave prehrane, ali i izraditi od svježih ili zapečenih badema.

Svježe voće i čaša mlijeka

Doručak treba biti obavezan za sve, tvrdi nutricionist i profesor pedijatrije na Sveučilištu New York Keith Ayoob. On svoj dan započinje svježim voćem po izboru, nakon čega pije čašu običnog mlijeka s malim udjelom masnoće. Oko sat vremena nakon voća, jede proteinski obrok od tvrdo kuhanog jajeta i jogurta. Ukoliko ima želju za nečim slatkim, Ayoob umjesto običnog mlijeka pije kakao.

- Ne treba potpuno izbjegavati slatko, već si povremeno udovoljiti, a najbolje vrijeme za unos dodatnih slatkih kalorija je upravo jutro - kaže Ayoob.

Grčki jogurt, orasi i banana

Grčki jogurt, koji se obično jede s voćem, tvrđi je od običnog, a njegova posebnost je u dugotrajnoj sitosti koju daje. Njegov veliki obožavatelj je profesionalni sportski trener i nutricionist Jay Cardiello, koji ga obavezno jede za doručak. On mu dodaje šaku oraha, jednu bananu i cimet, čime dobiva dodatan izvor omega 3 masnih kiselina.

Smoothie

Sok od povrća ili voća, prava je nutritivna bomba koja obiluje antioksidansima, vlaknima i ostalim blagotvornim sastojcima. Obožava ga i nutricionistica Kim Snayder, čiji su klijenti Drew Barrymore i Channing Tatum. Predlaže mješavinu zelene salate, špinata, celera, jabuka, kruški, banana i limuna.

- To je čisto gorivo koje nam daje energiju za cijeli dan, a opskrbljuje nas potrebnim vitaminima, mineralima, enzimima, antioksidantima i vlaknima. Budući da je voće i povrće izmiksano u blenderu, vrlo je lagano za probavu - ističe Snayder.