Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
KAKAV BIZARLUK...

Češka te dolje? Poliži lizu! Kardasihanka izbacila lizalice za bolje zdravlje i okus vagine

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Češka te dolje? Poliži lizu! Kardasihanka izbacila lizalice za bolje zdravlje i okus vagine
Foto: Instagram

Lemme Purr Lollipops nisu obične lizalice jer svaka sadrži probiotičku bakteriju koja podržava mikrobiom. Pa tako možete uživati u okusu ananasa i poboljšati vaginalnu floru

Kim je nedavno predstavila tangice sa umetkom od lažnih stidnih dlačica, a Kourtney sada prodaje vaginalne (probiotičke) lizalice za poboljšanje okusa i zdravlja intimnog područja. Prodaju se u trenu, ali stručnjaci upozoravaju da ovakvi proizvodi mogu narušiti prirodnu ravnotežu intimnog zdravlja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

jennifer pamplona 00:58
jennifer pamplona | Video: KanalRi

Sestre Kardashian koje ne prestaju šokirati svojim izumima očito ne znaju što znači 'previše', jer svako malo same sebe uspiju nadmašiti. Tako smo imali steznike koji mijenjaju anatomiju do vampirskih tretmana lica, a sad su krenule još jače - s vaginalnim lizalicama.

Što su Lemme Purr Lollipops? Ove lizalice nisu obične jer svaka sadrži probiotičku bakteriju Bacillus coagulans SNZ 1969, koja podržava mikrobiom. Pa tako možete uživati u okusu ananasa i ujedno poboljšati vaginalnu floru te njeno zdravlje.

Iako se proizvodi prodaju brzinom svjetlosti, medicinski stručnjaci upozoravaju da takvi trendovi mogu naštetiti prirodnoj ravnoteži intimnog zdravlja te da iza svega stoji industrija koja iskorištava nesigurnost žena. 

16 ZANIMLJIVOSTI Nepoznate činjenice i idealne proporcije vagine: Saznajte, jeste li ispod ili iznad prosjeka
Nepoznate činjenice i idealne proporcije vagine: Saznajte, jeste li ispod ili iznad prosjeka

Kako se konzumiraju?

Otpakirajte lizalicu. Pazite na štapić, nije samo dekoracija! Polako ližite. Brza konzumacija se ne preporučuje jer je ovo ipak ozbiljna misija za vaš mikrobiom. Lizalice su namijenjene isključivo za odrasle žene.

Zašto su posebne?

Nisu samo slatke, već i korisne za vaš organizam (probiotici + vitamin C). Mogu biti savršen poklon za prijateljicu koja voli wellness i sve što je "in". Lijepo izgledaju na Instagramu: napravite selfie s lizalicom i dodajte hashtag #PurrLife.

Upozorenja:

Nisu zamjena za liječnički savjet ili ozbiljnije zdravstvene tretmane. Ako ste trudni, dojite ili imate zdravstvenih problema, konzultirajte se s liječnikom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Dnevni horoskop za petak 7. studenoga: Vaga ima britki um, a Lav osjeti ljubavni zanos
ZVIJEZDE DONOSE...

Dnevni horoskop za petak 7. studenoga: Vaga ima britki um, a Lav osjeti ljubavni zanos

Pročitajte dnevni horoskop za petak 7. studenoga i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
FOTO Atraktivna baka otkrila: Moje grudi su toliko ogromne da su teže čak i od bicikla
IMA 49 GODINA

FOTO Atraktivna baka otkrila: Moje grudi su toliko ogromne da su teže čak i od bicikla

Tammy Hernandez, poznata na Instagramu kao @tammyhtherealtor, ima više od 1,3 milijuna pratitelja i postala je prepoznatljivo lice na društvenim mrežama zahvaljujući svom upečatljivom izgledu
Australke i Amerikanke otkrile: Došle smo na hrvatski kruzer jer na velikima nije tako opušteno
HRVATSKA NAKON SEZONE

Australke i Amerikanke otkrile: Došle smo na hrvatski kruzer jer na velikima nije tako opušteno

Na brodu Romantic Star, na posljednjoj vožnji sezone, uživali su Australci i Amerikanci. Plovidbu ovakvim mini-kruzerom mogu si priuštiti, za razliku od prosječnih Hrvata, iako stoji i do 2500 eura za sedam dana po osobi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025