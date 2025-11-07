Češka te dolje? Poliži lizu! Kardasihanka izbacila lizalice za bolje zdravlje i okus vagine

Kim je nedavno predstavila tangice sa umetkom od lažnih stidnih dlačica, a Kourtney sada prodaje vaginalne (probiotičke) lizalice za poboljšanje okusa i zdravlja intimnog područja. Prodaju se u trenu, ali stručnjaci upozoravaju da ovakvi proizvodi mogu narušiti prirodnu ravnotežu intimnog zdravlja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 jennifer pamplona | Video: KanalRi

Sestre Kardashian koje ne prestaju šokirati svojim izumima očito ne znaju što znači 'previše', jer svako malo same sebe uspiju nadmašiti. Tako smo imali steznike koji mijenjaju anatomiju do vampirskih tretmana lica, a sad su krenule još jače - s vaginalnim lizalicama.

Što su Lemme Purr Lollipops? Ove lizalice nisu obične jer svaka sadrži probiotičku bakteriju Bacillus coagulans SNZ 1969, koja podržava mikrobiom. Pa tako možete uživati u okusu ananasa i ujedno poboljšati vaginalnu floru te njeno zdravlje.

Iako se proizvodi prodaju brzinom svjetlosti, medicinski stručnjaci upozoravaju da takvi trendovi mogu naštetiti prirodnoj ravnoteži intimnog zdravlja te da iza svega stoji industrija koja iskorištava nesigurnost žena.

Kako se konzumiraju?

Otpakirajte lizalicu. Pazite na štapić, nije samo dekoracija! Polako ližite. Brza konzumacija se ne preporučuje jer je ovo ipak ozbiljna misija za vaš mikrobiom. Lizalice su namijenjene isključivo za odrasle žene.

Zašto su posebne?

Nisu samo slatke, već i korisne za vaš organizam (probiotici + vitamin C). Mogu biti savršen poklon za prijateljicu koja voli wellness i sve što je "in". Lijepo izgledaju na Instagramu: napravite selfie s lizalicom i dodajte hashtag #PurrLife.

Upozorenja:

Nisu zamjena za liječnički savjet ili ozbiljnije zdravstvene tretmane. Ako ste trudni, dojite ili imate zdravstvenih problema, konzultirajte se s liječnikom.