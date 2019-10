Češnjak i brokula vrijedniji su sirovi, a mrkva i rajčica kuhane

Način pripreme hrane često utječe i na to koliko je često jedemo, kao i koliko nam je neka hrana fina, a nerijetko utječe i na hranjivu vrijednost određene namirnice. Naime, postoji veliki broj namirnica koje je bolje jesti u sirovom obliku, nego kuhati, a zapravo ih najčešće kuhamo, ali ima i obrnutih primjera, kaže australski nutricionist Lee Holmes.

Hrana koju bismo trebali jesti sirovu

1. Cikla

Cikla je sjajno povrće. Bogata je vlaknima, vitaminom C, kalijem, manganom i vitaminima B skupine, odnosno folatima - hranjivim tvarima koje pomažu u jačanju imunološkog sustava, podizanju energije i borbi protiv upala. No, salata od cikle puno je bolja ako je ne kuhate, jer toplina smanjuje koncentraciju folata (B vitamina) za 25 posto. Folati su, inače, dio skupine B vitamina koji su potrebni za stvaranje stvaranje crvenih i bijelih krvnih zrnaca u koštanoj srži, pretvaranja ugljikohidrata u energiju i stvaranja DNK i RNK.

2. Brokula

Foto: Dreamstime

Brokula kuhana na pari može biti ukusna, ali bolje ju je jesti sirovu. Bogata je vitaminom C, kalcijem, kalijem, bjelančevinama i sulforafanom, prirodnim biljnim spojem koji pomaže u borbi protiv stanica raka i usporava starenje. Rezultati studije objavljene u časopisu Journal of Agricultural and Food Chemistry pokazali su da su ljudi koji jedu sirovu brokulu u većim količinama bolje apsorbirali sulforafan u usporedbi s onima koji su je jeli kuhanu.

3. Maline, borovnice i kupine

Bobičasto voće je sjajan izvor antioksidanata, poput antocijana, elaginske kiseline i resver, te vitamin B6, vitamin E i magnezij. Ako ih kuhate, bitno se smanjuje sadržaj vitamina C. Zanimljivo je da pečene crvene paprike zadržavaju nešto više tog vitamina od kuhanih.

5. Češnjak

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Sadrži dva ključna spoja: aminokiselinu bogatu sumporom koja se naziva alliin i enzim na bazi proteina koji se zove alinaza. Češanj češnjaka nema mirisa sve dok ga ne zgnječite, ili ne nasjeckate, jer se ti spojevi miješaju i formiraju treći: alicin. To je snažan prirodni antibiotik, a ima i antigljivična i antivirusna svojstva. No, taj spoj nalazi se samo u sirovom češnjaku. Kuhanje ubija alicin i uzrokuje njegovo formiranje u ostale spojeve koji su manje učinkoviti.

Hrana koju bismo trebali jesti kuhanu

1. Rajčica

Foto: Dreamstime

Ukusne su svježe, u salati, no bolje su kuhane. To je zato što sadrže prirodnim spoj koji se naziva likopen, koji sadrži svo voće i povrće jarkih boja. Likopen je antioksidans koji može pomoći u zaštiti od nekih kroničnih bolesti, poput kardiovaskularnih bolesti. U slučaju rajčice, likopen se lakše apsorbira kada se rajčice zagriju.

2. Šparoge

Šparoge su bogate vitaminima A, C, E, folatima i kalijem, međutim nećete imati koristi od njih ako ih jedete sirove. Kuhanje tog povrća omogućava razbijanje njegove debele stanične stijenke, pa organizam lakše 'crpi' hranjive sastojke.

3. Artičoka

Artičoke imaju niz blagodati za zdravlje, uključujući sposobnost snižavanja razine šećera u krvi, poboljšanja probave te pomaganja zdravlju srca i zdravlju jetre. Sadržava vitamine B6, C, K, te mineral magnezij, uz vrlo snažne antioksidanse. Kuhate li ih 15-ak minuta, to značajno povećava razine prirodnog spoja koji pomaže u borbi protiv slobodnih radikala, čak do 15 puta, dok se razina antioksidanata uslijed kuhanja povećava i do osam puta. No, prženje artičoka povrća nije preporučljivo, jer uklanja flavonoide (također vrsta antioksidansa).

4. Patlidžan

Kuhanjem se povećava razina antocijanina, fitonutrijenta koji se nalazi u koži. Patliđan je bogat vitaminima, mineralima, vlaknima i antioksidansima.

Foto: Dreamstime

5. Mrkva

Mrkva je dobar izvor beta-karotena, vlakana, vitamina K1, kalija i antioksidanata. Iako je ukusna i sirova, kuhanjem se povećava sadržaj hranjivih tvari. Kuhana mrkva sadrži više beta-karotena, antioksidansa koji se u vašem tijelu pretvara u vitamin A, što je dobro za vaše oči i imunološki sustav, prenosi Daily Mail.

