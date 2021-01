Preporuka je da se ruke peru više puta dnevno barem 20 sekundi. Obavezno je prati ruke prije, za vrijeme i nakon pripreme hrane, zatim nakon dolaska u kuću, nakon komunikacije s drugim ljudima i slično. Tih 20 sekundi nekim ljudima znaju biti zamarajuće budući da tijekom tog procesa mozak u principu 'luta'.

POGLEDAJTE VIDEO: Za izrazito suhe ruke spas su gel od aloe vere i 'instant' rješenje - zobene pahuljice

- Praksa mantre tijekom meditacije se bazira na tihom ponavljanju riječi ili fraze kao točke fokusa kako bi se poboljšala usredotočenija svijest. Pomaže u usporavanju mentalne aktivnosti i razmišljanja - objasnila je učiteljica meditacije Megan Monahan.

Iako pravilna praksa mantra meditacije se baš i ne povezuje s pranjem ruku, ipak je moguće to vrijeme prilagoditi potrebama meditacije kako bi si ponavljanjem promišljene fraze tijekom pranja ruku čovjek psihološki pomogao.

Mantre se odnose na riječi ili fraze koje se oduvijek koriste - recitiraju i ponavljaju, kako bi se čovjek lakše usredotočio na meditaciju. Nekoliko stručnjaka potiče usvajanje mantri kao alat za rješavanja problema modernog života. Postoje mantre koje pomažu u usmjeravanju vaše svrhe, izvlačenju čovjeka iz potištenosti, kao i u prizemljivanju u vremenima povećanog stresa.

Za inspiraciju za mantru, postoji nekoliko fraza različitih stručnjaka poput autorice Belinde Anderson i liječnice Lisse Rankin - koje se mogu recitirati i ponavljati tijekom pranja ruku.

9 fraza za ugodnu meditaciju tijekom pranja ruku:

1. Nježan/nježna sam prema sebi - ponoviti 12 do 15 puta.

2. Slažem se sa životom i ničemu se ne opirem - ponoviti 9 do 11 puta.

3. Ja sam sposoban/sposobna - ponoviti 18 do 20 puta.

4. Znam tko sam i dovoljan/dovoljna sam - ponoviti 10 do 12 puta.

5. Biram biti svjestan/svjesna svega što radim - ponoviti 10 do 12 puta.

6. Dijelim svoju sreću s ljudima koji me okružuju - ponoviti 9 do 11 puta.

7. Znam da ću s vremenom i uloženim trudom postići svoje ciljeve - ponoviti 6 do 8 puta.

8. Volim izazove i znanje koje prevladavanjem istih dobijem - ponoviti 6 do 8 puta.

9. Svaki korak me vodi do mjesta na kojem želim biti - ponoviti 9 do 11 puta.

Još 3 načina na koja se može uljepšati rutina pranja ruku:

Sapun - Jaki sapuni mogu lako oštetiti kožu nakon čega ruke ostaju ispucane i svrbe ili su nadražene. Zbog toga preporučujemo pronalazak neutralnog sapuna u kojem se nalaze sastojci poput aloe vere, umirujućih ulja i ovlaživača koji pomažu u zadržavanju vlage u stanicama kože. Ruke bi nakon pranja trebale biti meke i glatke, a ne hrapave s popratnim osjećajem peckanja.

Miris - Ako ste ljubitelj mirisa, pronalazak onoga u kojem uživate može biti ključna komponenta koja će učiniti ponavljajuću rutinu pranja ruku ugodnijom. Određeni mirisi - poput citrusa - mogu podići raspoloženje, a neki, kao lavanda, umiruju, piše Mindbodygreen portal. Mirisi drvenastih toplih nota potiču ugodu i smirenje. Ako imate osjetljivu kožu ili ne volite mirise, sapuni bez mirisa vjerojatno će vam više odgovarati. Pronalaženje mješavine koja vam se sviđa će zamarajući posao pretvoriti u ugodnu zadovoljavajuću rutinu.

Krema za ruke - Nakon pranja poželjet ćete umiriti kožu i zapečatiti vlagu masnom, bogatom kremom za ruke.