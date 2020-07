Često vam se nokti listaju? Za to mogu biti krivci sport i nepažnja

Suhi nokti mogu biti rezultat suhe kože ili izloženosti agresivnim sapunima, a listanje noktiju mogu biti posljedica bavljenja sportom. Nokti slabe i s godinama

<p>Mnogo je stvari koje mogu izazvati kronične probleme s noktima. Što se tiče listanja noktiju, ovo su neki od najčešćih.</p><h2>Suhi nokti</h2><p> Ako imate suhu kožu javljaju se pukotine. Ako imate suhu kosu, krajevi pramenova se razdvajaju. Isto je i s noktima.<br/> - Naši nokti često postanu suhi i lomljivi - kaže dermatologinja <strong>Tanya Kormeili</strong>. Suhi nokti mogu biti rezultat suhe kože, oštećenja od sunca ili izloženosti agresivnim sapunima.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (kako se brinuti za kožu):</p><h2>Povreda</h2><p> Ako s rukama radimo nešto teško to često može biti uzrok listanja noktiju. </p><p>- Listanje noktiju može biti posljedica i ozljeda od nekog sporta - rekla je Kormeili. Ali, čak i neke druge manje stvari mogu uzrokovati listanje i pucanje noktiju kao što je otvaranje limenke sode, dodala je <strong>Amy Lin</strong>, wellness stručnjakinja. </p><h2>Agresivna manikura</h2><p>Ako imate trajni lak, postupak samostalnog uklanjanja, stavljanjem noktiju u aceton do 20 minuta i oštro struganje, može potencijalno oštetiti nokte, kaže Lin.</p><h2>Dob</h2><p> Ako uočite kako imate više problema s noktima što postajete stariji to je zato što nokti s vremenom mogu oslabiti.<br/> - Kao što kosa postaje tanja tako i nokti postaju suhi i lomljivi s godinama - objasnila je Kormeili.</p><h2>Dijeta</h2><p> Ako u organizam ne unosite odgovarajuće hranjive sastojke ni vaša koža, kosa kao ni nokti ne mogu biti zdravi.</p><h2>Zdravstveno stanje</h2><p>Iako je ljuštenje noktiju uobičajeno stanje koje obično ne uzrokuje zabrinutost, postoje slučajevi kada ono može ukazivati na ozbiljniji probleme.</p><h2>Zdravi dodatci za nokte</h2><p>Možda je najlakši način da nokte održite zdravima i snažnima kroz neke dodatke. Kolagen i biotin obično se ističu kao najučinkovitiji.</p><h2>Zaštitite nokte</h2><p>Dajte sve od sebe da izbjegnete moguće ozljede na noktima.<br/> <br/> - Pazite na svoje nokte i zaštitite ih. Možda je dobro da nosite rukavice dok perete suđe ili koristite otvarač za limenke umjesto da limenku otvarate noktima - rekla je Lin.</p><h2>Pravilna higijena noktiju</h2><p>Ako pazite na nokte, oni će se manje lomiti. Higijena noktiju može značiti održavanje podrezanih noktiju i hidriranje uljima kako ne bi postali krhki. Također, možete razmisliti i o tjednom pilingu. Istraživanja pokazuju da glikolna kiselina može pomoći vraćanju čvrstoće noktiju.</p><h2>Posjetite dermatologa</h2><p>Ako ste isprobali na više načina zaštititi vaše nokte i čini vam se da vam ništa od toga ne pomaže, vrijeme je da posjetite svog dermatologa, prenosi <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/why-are-my-nails-peeling" target="_blank">mindbodygreen</a>.</p>