Četiri astro para koji se najbolje slažu u krevetu - ali ne i u vezi!

Seksualna kompatibilnost može postojati čak i ako nema sličnih stavova, komunikacijskih stilova i prioriteta. Zbog toga se ovi horoskopski znakovi odlično slažu seksualno, no veza im se lako pretvara u ratno polje

<p>Većina je ljudi doživjela osjećaj snažne privlačnosti, pa i odličan seks - s nekim tko zaista nije za njih. To je samo potvrda kako je seksualna kompatibilnost manje važan faktor u dugoročnim odnosima, odnosno da bi veza funkcionirala ljudi se moraju slagati u više područja, ne samo seksu. </p><p>Primjer za to su ova četiri horoskopska para, koji zajedno mogu doživjeti intenzivnu strast, no veza će ih ostaviti slomljenih srca te razočarane, piše<a href="https://www.elitedaily.com/p/4-sexually-compatible-zodiac-sign-pairings-that-wont-fall-in-love-with-each-other-15724047?utm_source=facebook&utm_medium=owned&utm_campaign=elitedaily&fbclid=IwAR3F3BFLnNW0emxqDgOwFn3-zxbadrdNKCf0HhrYwZZJpoXBTJEGKqM0DPM"> Elite Daily.</a></p><h2>Ovan i Blizanac</h2><p>Pripadnici ovog znaka osjetit će iskonsku privlačnost jedno prema drugom i teško da se neće međusobno opaziti. Što se tiče seksa, Ovnovi su vrlo strastveni, dok su Blizanci spontani i zabavni, što je savršena kombinacija. Njihove bi pustolovine u krevetu mogle biti doista akrobatske i vrijedne filmskih scena, na zadovoljstvo oba znaka.</p><p>No, to se teško može pretvoriti u vezu jer su oboje u jednakoj mjeri temperamentni, nepromišljeni te se bore za dominaciju, što je frustrirajuće u vezi - no vruće u seksu.</p><h2>Vodenjak i Strijelac</h2><p>Oboje imaju reputaciju 'slobodnog duha' - kod Vodenjaka zato što hodaju svijetom s glavom u oblacima, dok se Strijelci klone obaveza koje sa sobom nose ozbiljne veze. Njih dvoje će biti privučeni jedno prema drugom zbog svoje ćudljive, izvanbračne prirode, što se često događa na ljetovanju, izlascima...</p><p>Započet će flertom i podbadanjem jedno drugog, a završiti svađom čije će se okončanje dogoditi u krevetu. Puni energije i fetišistički nastrojeni, ovaj par će uživati u konačnom prepuštanju s nekim koga doživljavaju 'zabranjenim voćem', što će izazvati eksploziju strasti. No izvan kreveta? Neće se moći složiti oko toga što bi jeli za doručak, a kamoli oko nečeg drugog.</p><h2>Vaga i Lav</h2><p>Poput para Ovan-Blizanac, ova kombinacija odmah će zaiskriti. Oboje su pomalo tašti, obožavaju zavođenje i osvajanje, kao i poneku grubu igricu u krevetu. Kad završe zajedno, neće se libiti iskazivati svoje strasti na javnim i posve neprimjerenim mjestima, a odjeća će brzo sići s njih.</p><p>Međusobno će se komplimentirati i podići ego jedno drugom, no izvan kreveta nikako neće pronaći razumijevanje i odgovarajuće poštovanje - već će se naprosto živcirati.</p><h2>Jarac i Rak</h2><p>Kad je u pitanju ovaj par, seksualna privlačnost mogla bi biti vrlo dramatična - od igranja seks igrica, uloga, dominacije, sve će to izvući njihovu pritajenu stranu i fascinirati ovog drugog. Čim završe u krevetu, željet će još i teško će skidati ruke jedno s drugog, no istovremeno će osjećati frustraciju jer im se temperamenti i ambicije ne podudaraju. </p><p>Zbog toga bi njihova seks afera mogla dugo potrajati, odnosno sve dok i jedan od njih bude inicirao seks ili ne nađe nekog drugog, a mogla bi rezultirati i slomljenim srcem.</p>