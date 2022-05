Četiri elementa prave ljubavi, o kojima je govorio Buda: Vrline i navike koje čine harmoniju

Budisti vjeruju da postoje četiri elementa ljubavi koji ju čine pravom i da ih je sve potrebno spojiti kako bi ljubav zasjala u svim aspektima. Riječ je o tome da načinom ponašanja i vrlinama koje trebamo njegovati možemo osnažiti ljubav i dovesti do istinske harmonije u odnosu.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon 17 godina ljubavi, tuga u Maleninom gnijezdu

Donosimo ta četiri aspekta s njihovim pojašnjenjima:

1. Maitri

​'Neka blagost pobijedi ljutnju, neka dobro savlada zlo, neka pohlepnika posrame darovi, neka lažljivca pobijedi istina, a neka mržnji putem ljubavi dođe kraj' ~ Buda

Maitri se prevodi kao dobrota ili dobročinstvo. To nije samo želja da nekoga učinite sretnim, već i sposobnost to ostvarite.

Naime, možda želite nekoga voljeti, ali način na koji tu ljubav pokazujete, tog čovjeka može činiti nesretnim. Zato bismo trebali koristiti sposobnosti Maitri: Jednostavnog promatranja čovjeka, kako biste razvili dublje razumijevanje toga o kakvoj se osobnosti radi. Na taj način naučit ćete i kako ga voljeti, odnosno kako prepoznati njegove želje i na koji način možete odgovoriti na njih.

Kako razviti ovu vještinu: Izdvojite malo vremena za to da naučite kako biti pažljivi i kako pokazati poštovanje prema voljenima. Slušajte njihove riječi, pitajte ih o čemu sanjaju, što žele, što ih raduje, odnosno nastojte saznati što više o njima, jer ćete tako otvoriti vrata prema tome da ih naučite voljeti smisleno, tako da im doista pružite ono što će ih usrećiti.

2. Karuna

'Ako bismo jasno mogli vidjeti čudo jednog jednog cvijeta, čitav naš život bi se promijenio' ~ Buda

Drugi element istinske ljubavi je Karuna - suosjećanje. To je sposobnost da razumijemo i želja da ublažimo bol koju drugi osjećaju. Temelji se na razumijevanju patnje vaših voljenih. Tek kad stvarno budete razumjeli njihovu bol, moći ćete je ublažiti.

Meditacija nam može pomoć u tome da bolje razumijemo nama bliske ljude. Naučite osvijestiti to što uznemirava čovjeka pored vas te što možete napraviti da bi se osjećao bolje.

Kako razviti ovu vještinu: Razgovarajte s voljenom osobom o tome što ju muči, pružajućíi pomoć́. Otvorena i slobodna komunikacija će pomoć́i u jačanju odnosa.

3. Mudita

'Ne postoji put do sreće. Sreća - to je put' ~ Buda

Mudita se prevodi kao radost ili srećáa. Ovo je jedan od najvažnijih elemenata ljubavi, jer bi se moglo reći da upravo on povezuje sva četiri elementa. Ako u ljubavi nema radosti i srećée, to nije prava ljubav. Ako vas vaša ljubav uznemirava ili pričinjava bol, onda to nije ljubav. Ako se ne radujete samom osjećaju ljubavi, onda se taj osjećaj izgubio, ljubav je nestala.

Ljubav donosi radost i sreću onima koji je osjećaju Štoviše, kad volimo, osjećamo zadovoljstvo zbog toga što imamo, pa i naša ljubav postaje jača.

​Kako razviti ovu vještinu: Odvojite vrijeme za to da zajedno radite stvari koje vam pričinjavaju zadovoljstvo. To će pomoći da osjetite radost u sebi, a onda taj osjećaj možemo podijeliti s voljenim čovjekom. .

4. Upeksha

​'Cijena slobode je jednostavno njezin odabir.' ~ Buda

Posljednji od četiri elementa ljubavi je Upeksha, u prijevodu - sloboda. Kad je ljubav prava, oboje moraju imati slobodu o osjećati se opušteno u odnosu.

Moramo dozvoliti našim voljenima da rastu i razvijaju točno onako kako žele. Sloboda čini čovjeka samodovoljnim, ona mora biti prisutna izvan okvira odnosa. Čovjek ima pravo na to da slobodno dijeli svoje ideje i misli s drugima, bez straha od osude. Prisustvo slobode u odnosima je znak istinske ljubavi.

Kako razviti ovu vještinu: Provedite vrijeme razdvojeni od partnera, bez potrebe da ga provjeravate. Radite ono što vam se sviđa i usrećuje vas. S partnerom uvijek možete razgovarati o tome i podijeliti svoju radost, te dopustiti partneru da vam priča o svojim trenucima slobode. Razgovarajte o različitim mislima i idejama. Sloboda u odnosima omogućuje ́partnerima da se razvijaju i rastu.

Najčitaniji članci