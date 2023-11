Četiri horoskopska znaka koji će se odljubiti ili prekinuti svoje veze do kraja studenog

Ovan

Niste imali na umu prekinuti s osobom s kojom ste, ali više niste zainteresirani pokušavati. Ono što nije do sada uspjelo pokazuje znakove da nikada neće uspjeti, a vi to prihvaćate. Pokušali ste, a možda i oni, i sada znate da pokušaj ne vodi nigdje. Želite da studeni bude bez stresa jer smatrate da ste ga već imali dovoljno. Želite se osloboditi stresa i opustiti, a tijekom ovog mjeseca shvaćate da je jedina stvar koja vas sprječava da budete mirni osoba s kojom ste u vezi.

Pa, sve to završava ovaj mjesec. To znači da ćete vi, Ovan, vratiti red u svoj život. Biti praktičan i pragmatičan možda nije vaš uobičajeni stil, ali kada se radi o tome da se osjećate dobro u životu, učinit ćete ono što morate. To implicira da ste vi taj koji ovdje mora napraviti promjene. Vaš dan za promjene je 4. studenog.

Škorpion

Ono što muči Škorpiona ovog mjeseca je uznemirujući osjećaj hitnosti, kao da morate učiniti da se nešto dogodi odmah, a to se jednostavno ne događa. Ovo možda nije povezano s ljubavnim životom, ali će mu naštetiti. To znači da vam je potrebna promjena upravo sada, a jedini način na koji osjećate da možete stvoriti nešto novo za sebe je, riješiti se starog.

I dok o partneru ne želite razmišljati kao o 'starom', počeli ste ga povezivati s prošlošću i starijim stilom života, pa sada ćete to promijeniti i prekinuti vezu. Ne vidite budućnost s njim. Jedna stvar koja će se isticati tijekom ovog vremena je da se više ne možete nositi s lažima drugih. Početkom već mjeseca, 6.studenog, povećat će vam se samopouzdanje. To znači da ako ste usred prekida ili ga tek započinjete, moći ćete to preživjeti bez potpunog živčanog sloma.

Jarac

Prekid je posljednja stvar koju ste htjeli učiniti, prije milijun godina kada ste se našli s osobom s kojom ste sada. Budući da je skoro kraj godine, ne želite to učiniti, ali hoćete. I učinit ćete to samo jer ne želite ovu vezu odvesti u novu godinu. Možete to podnijeti, a ideja o odugovlačenju samo je mučenje. Dugo se ne slažete.

Osjećate da više niste kompatibilni u svim područjima u kojima par treba biti kompatibilan. Sad kad je studeni i ništa se nije promijenilo, Jarac je spreman prekinuti s tim i iako nikoga ne veseli, bit će to dobar potez. Dar govora pojavit će se 10. studenog i dat će vam ono što želite.

Vodenjak

Tijekom studenog 2023. možete krenuti u bilo kojem smjeru, što znači da biste mogli ostati s osobom kojoj zamjerate gdje se nalazite, ili biste mogli prekinuti i ovaj mjesec početi svježim i čistim. Ne volite promjene, ali još manje volite biti nesretni, a past će vam na pamet da će ta nesreća samo postati intenzivnija. Iako možda ne volite promjene, skloni ste povremenim radikalnim potezima i vrlo lako ćete odlučiti da je vrijeme za prekid veze. Neugodno je, ali znate da je to prava stvar. Treba vam natrag vaš razum; jedini način da ga dobijete je da kažete 'Ciao Bella.'

Budući da Vodenjak vjeruje u snagu uma, vrijeme je da to primijeni u praksi i učini više od pukog sjedenja i tugovanja dok čeka da sve završi. Upotrijebite briljantnu snagu uma 13.10. i usredotočite se na pozitivan i zdrav ishod koji očekuje vas i vašeg uskoro bivšeg partnera. Nije na odmet poželjeti im dobro, donosi YourTango.