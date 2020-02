Četiri ključna pitanja koja treba upitati na razgovoru za posao

Ključ uspjeha na razgovoru za posao nije samo u davanju pravih odgovora. Važno je postavljati i prava pitanja, piše Atta Tarki na portalu 'Make it'. Nakon što je deset godina vodio tvrtku za posredovanje pri zapošljavanju ustanovio je da većina kandidata izbjegava postaviti prava pitanja kako se ne bi doimali nesigurnima ili neupućenima. Ipak, iz perspektive poslodavca izgledaju nezainteresirano baš zbog takve sramežljivosti.

S druge strane, ova četiri pitanja mogla bi ih impresionirati:

1. Možete li mi dati primjer ljudi koji su radili na ovom poslu a nisu se dobro uklopili? I zašto?

Ako vam poslodavac (odnosno njegov predstavnik) opiše osobu koja zvuči poput vas to je jasan znak da se možda i ne biste uživali u tom poslu. A općeniti odgovori poput 'bili su lijeni' ili 'nikada nismo znali na što troše vrijeme' ukazuju na to da je tvrtka loše vođena. Ako do toga dođe, možete postaviti i dodatno pitanje, poput "Je li vam se netko svidio kao osoba no nije bio kvalificiran za taj posao?"

2. Koliko sati na tjedan bi osoba na tom mjestu trebala raditi?

Mnogima je teško postaviti to pitanje kako ne bi ostavili dojam neradnika. Ipak, ako tvrtka od vas očekuje da svakog dana radite prekovremeno možda vam se to ne bi uklopilo u način života. Ako imate djecu i zbog toga vam je potrebno više fleksibilnosti, pitajte je li to u redu. Na razgovorima se cijene iskreni kandidati.

3. Koliko često dajete povišice?

Uvijek je pomalo nezgodno razgovarati o novcu, pa većina kandidata to izbjegava. Stoga se oni koji se odvaže na to izdvajaju iz mase. Ako poslodavac pronađe kandidata kojeg doista želi u svom timu obično će se potruditi da mu to iskaže i u konkretnim brojkama. Recimo, "ako zadovoljite kriterij X tijekom prvih godinu dana možete očekivati povišicu od Y posto"

4. Kakve mogućnosti profesionalnog razvoja nudite?

Postavite li takvo pitanje time poslodavcu dajete do znanja da ste spremni premašite njegova očekivanja. Mnoge tvrtke nude djelomično ili potpuno pokrivanje troškova dodatnog školovanja ili dobivanja relevantnih certifikata. Vjerovali ili ne, poslodavci vas ne žele zarobiti u jednoj ulozi. Stalo im je do toga da se profesionalno razvijate u njihovoj tvrtki, po mogućnosti tijekom duljeg vremena, zaključuje Atta Tarki.

