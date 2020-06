Četiri maštovite aktivnosti koje će djecu zaokupiti na cijeli dan

<p>Bez obzira na sve što imate kod kuće, od igračaka do raznih osmišljenih aktivnosti, ponekad je teško zaokupiti i zabaviti djecu, a posebno ako cijeli dan provode kod kuće. </p><h2>1. Sagradite šator</h2><p>Uz pomoć jastuka i pokrivača zajedno s djetetom sagradite šator ili utvrdu. Djeci će samim time proraditi mašta te se mogu igrati satima. U tom slučaju najviše će biti prisutna simbolička, odnosno igra 'pretvaranja'. Samo pripazite da su deke i jastuci dovoljno lagani. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Razlike između danskog i hrvatskog načina odgoja</p><h2>2. Poligon</h2><p>Djeca se vole kretati, a ta aktivnost moguća je i kod kuće. Stvorite razne prepreke koje trebaju proći, a ako imate više djece to bi moglo potaknuti natjecateljski duh pa bi igra mogla biti zanimljivija. Možete koristiti trake, toalet papir, kutije, jastuke itd. Neka se provlače ili zaobilaze predmete. Pritom svakako obratite pozornost na sigurnost. Možete mjeriti vrijeme te smisliti nagradu. </p><h2><x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="1923023" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-22/dreamstime-m-527873.jpg" title="" width="100%"></x-inline>3. Igra potrage</h2><p>Djeca vole tražiti stvari. Potaknite ih na izazov da pronađu 'skriveno blago'. Za manju djecu sakrijte igračku u neki kut sobe, a kod starije djece možete nacrtati i kartu stana i označiti gdje se nalaze stvari. Manju djecu možete potaknuti da vam donesu sve igračke određene boje.</p><h2>4. Košara za rublje</h2><p>Ispraznite košaru za rublje i neka vaše dijete krene u zabavne avanture. Ovo se prije svega odnosi na manju djecu. Košara tako postaje brod, konj ili automobil ili neko prijevozno sredstvo kojim može putovati. Možete koristiti i neku čvršću kartonsku kutiju, piše <a href="https://lifeasmama.com/these-4-activities-will-keep-your-toddlers-busy-for-hours/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=9+Homemade+Poptart+Recipes+Your+Kids+Will+Love&utm_campaign=LAM+Newsletter+5%2F31%2F2020" target="_blank">Life As Mama. </a></p>