Blizanci

Blizanci znaju imati visoko mišljenje o sebi. Vjeruju da su oni i njihove ideje superiorniji od svih ostalih. Ali, kad se netko našali na njihov račun, tad se ljute kao mala djeca.

Djevica

Djevice suptilno vjeruju da se svijet vrti oko njih, iako to nikad ne bi priznale. One smatraju da se sve što ljudi govore - odnosi na njih ili ima neke veze s njima. No pokuša li ih netko 'spustiti na zemlju' jednostavno će se maknuti od njega.

Vaga

Vage znaju biti uvjerene kako su one blagoslov za cijelo čovječanstvo. Duboko vjeruju kako je nemoguće da se drugim ljudima ne sviđaju ili da se osjećaju nesretno uz njih. Ako se netko usudi distancirati, to shvaćaju jako osobno, vjerujući da taj netko ima nešto protiv njih.

Ribe

Ljudi rođeni u ovom znaku obično su malo previše osjetljivi i emotivni. Uvijek kao da su na nekom rubu i kako da se sve odnosi na njih, iako možda nema nimalo veze s njima.

Na primjer, kažete im: 'Uf, kako je danas vruće', a oni pomisle da vam njihovo društvo smeta i zbog toga se ne osjećate dobro, a ne zbog vrućine, prenosi pinkvilla.com.