Četvrtu godinu mijenjaju se za 'krpice' sa susjedima: 'Šteta je bacati, a nekome dobro dođe'

Odlučili smo organizirati razmjenu garderobe zato što svi mi u ormarima imamo neke stvari koje su nove, ali ih ne nosimo i stvarno je šteta bacati robu, zagađivati okoliš... Za zeleniji planet odlučili smo se Valentina Sobolčec Rašić i organizirati razmjenu. Ovo nam je već 4. godina zaredom i svake godine je sve uspješnija, kazala nam je Marijana Džeko, predstavnica suvlasnika više ulaza na Trgu Ivana Kukuljevića u zagrebačkom naselju Špansko.

Marijana je jedna od organizatorica kvartovske akcije razmjene odjeće koja se održala ove subote 14. ožujka od 10 do 17 sati u prostoru Mjesnog odbora na Trgu Ivana Kukuljevića 9. Svake godine, kazala je, razmjena privlači sve više zainteresiranih.

Ideja je jednostavna, sve što treba je donijeti očuvanu i čistu odjeću koju više ne nosite i možda baš ondje pronađete nešto što će postati novi komad u vašem ormaru. Malo osvježenja za garderobu, a pritom i mali doprinos smanjenju otpada i odgovornijem odnosu prema odjeći.

Svi su dobrodošli navratiti, razmijeniti odjeću i možda upoznati nekog novog iz kvarta ili šire.

Marijana jedino napominje da odjeća mora biti čista i očuvana te da dječju odjeću ne primaju.

Sva preostala garderoba koja nije pronašla novog vlasnika donira se Socijalnoj zadruzi Humana Zagreb.