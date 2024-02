Charles objavio zaruke: Žena se udaje za način života, za posao

Zaprosio sam Dianu malo prije njezina putovanja u Australiju. Želio sam joj dati vremena da razmisli, izjavio je Charles, princ od Walesa, za britanske medije 24. veljače 1981. godine kad je Buckinghamska palača službeno najavila vjenčanje Charlesa i Diane Spencer.

Zaprosio ju je na večeri u palači, u intimnoj atmosferi, bez drugih članova kraljevske obitelji. Diana je bez imalo razmišljanja i sumnji pristala na brak. Držali su veselje za sebe sve dok nije doznala obitelj, a tek onda javnost.

- Žena se ne udaje samo za muškarca, udaje se za način života, za posao - rekao je tad Charles za medije nakon što je s Dianom pozirao u vrtovima palače.

Sve je predstavljeno kao prekrasna ljubavna priča. Obitelj buduće princeze bila je oduvijek bliska kraljevskoj obitelji. Diana je od malih nogu bila prisutna u palači i ljetnikovcima monarhije, no tadašnji par priznao je da se zapravo nisu poznavali do 1977. godine, kad ju je princ upoznao preko njezine sestre Sare.

- Polako smo shvaćali da postoji iskra između nas - rekao je Charles.

Vjenčali su se 29. srpnja u Westminsterskoj opatiji, no sve je ubrzo krenulo nizbrdo. Nekoliko godina kasnije Charles je varao Dianu s Camillom Parker Bowles, a Diana je imala aferu s vojnim kapetanom Jamesom Hewittom. Devedesetih, kad bi se zajedno našli u javnosti, mediji su ih nazivali glumcima. Službeno su se rastali 1996. godine. Dianina sreća nije dugo trajala. Te godine poginula je u prometnoj nesreći u Parizu.

Peron postao argentinski predsjednik

Dana 24. veljače 1946. godine za argentinskog predsjednika izabran je Juan Domingo Perón, argentinski general, koji je još dva puta nakon toga izabran za predsjednika Argentine. Bio je vješt političar, a imao je milijune pristaša, čak i tijekom egzila, od 1955. do 1973., kad je bježao u Venezuelu i Španjolsku. Eva (Evita) Duarte de Perón, njegova druga supruga, itekako mu je pomogla u političkoj karijeri. Evita je osnovala prvu veliku feminističku grupu u Argentini, koja je imala više od 500.000 članica širom zemlje i njen narod naziva je ženskim Cheom Guevarom. Argentinke su dobile pravo glasa na izborima, i to 27 godina poslije žena u SAD-u. Ipak, Eva je bila rastrošna. U predsjedničkoj palači imala je posebne odaje za krzna, šešire i haljine, kao i za parfeme, koji su stizali iz Europe. Imala je više od sto bundi i oko 800 pari cipela od krokodilske i zmijske kože, nekoliko stotina torbi i više od 600 šešira.

Spice Girls osvojile Brit Awards

Foto: Reuters/Telegram

Britanska ženska grupa Spice Girls osvojila je nagradu Brit Awards za najbolji singl ("Wannabe") i najbolji spot ("Say You'll Be There") 24. veljače 1997. godine. Pjevačica Geri Halliwell na nastupu je nosila usku mini haljinu s printom zastave Ujedinjenoga Kraljevstva.

