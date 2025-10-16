Cheddar potop! 'Uz ovaj burger dobili smo i zaštitnu opremu'

Proteklih dana, šećući uvijek prometnim ulicama Praga, potražili smo s dvojicom kolega neki restoran. I da budemo iskreni, tražili smo bilo što, bilo kakvo mjesto za klopu tijekom prilično užurbanog radnog dana. U prijevodu, onako nešto za pojesti "s nogu". Novinarski zadatak odveo nas je u sam centar češke prijestolnice, a posao nam tog dana nije omogućio dovoljno vremena za ozbiljnije istraživanje čeških gastronomskih delicija.

Igrom slučaja zaputili smo se u restoran Legenda, koji je bio smješten 50-ak metara od našeg hotela i bez prevelikih očekivanja pretraživali tamošnji jelovnik. U ponudi je bilo doista svega; brojnih burgera, raznih steakova, gulaša, teleće koljenice, kobasica, pohanog mesa..., rekli bismo baš za svakoga ponešto. Legendu smo malo podrobnije upoznali prethodne noći, u vrijeme kad se restoran pretvara u lokalni pub, pa radi do ranih jutarnjih sati. Riječ je o lijepo uređenom prostoru na čak tri kata u kojemu za pola litre točenog piva treba izdvojiti oko 2,5 eura. Za nas Hrvate prava kamilica. Ali i potencijalni problem, teško je u normalne sate napustiti tako ugodan ambijent. No vratimo se mi klopi.

Foto: Hrvoje Tironi/24sata

Kolega Mato i ja odlučili smo se za burgere, odmah naručili jedan i za našega fotografa Kiselog, koji je kasnio za nama nekoliko minuta. Među 15-ak raznih burgera najbolje nam je zvučao - Cheddar Bomb Burger. Onako, sir je uvijek dobra opcija na burgeru, pa zašto ne? Ionako nam je u tih pola sata bilo važnije na brzinu "zveknuti" dvije pive, nego nešto pojesti. I burger nam se činio kao dobra opcija.

Za desetak minute iz kuhinje je izašla simpatična konobarica s tri para crnih rukavica kakve chefovi često koriste u kuhinji i tri pregače od najlon vrećica. I priznajemo, ništa nam nije bilo jasno. Fotoreporter Kiseli odmah je posumnjao u neku spačku jer još nije stigao do restorana dok smo Mato i ja naručivali burgere za svu trojicu.

Foto: Hrvoje Tironi/24sata

- A dajte, što ste mi to naručili, kakva je ovo zajebancija - pitao nas je Kiseli, a i nama ništa nije bilo jasno dok su nas gosti sa susjednih stolova čudno gledali u tim najlonskim pregačama i crnim rukavicama na rukama.

A onda su stigli burgeri. I sve nam je bilo jasno. Riječ je o burgeru kakvog još nismo probali niti ga u Hrvatskoj vidjeli u tom obliku. U prilično mekanom, a lagano zapečenom brioche pecivu našli su se 300 grama goveđeg mesa (mi smo se odlučili za medium verziju), kiseli krastavci, slanina, karamelizirani crveni luk, rajčica, zelena salata, kladili bismo se da smo osjetili i majoneze te malo senfa. I, naravno, cheddar. Točnije, jaaaako puno cheddara. Za prilog su bili krumpirići (pomfrit) i tartar umak. Na vrhu burgera nalazio se kalup s još rastopljenog cheddara i Jalapeño papričice. I kad nam je konobarica maknula kalup, taj dodatni cheddar se razlio preko cijeloga burgera, a nama je postalo jasno kako se se taj burger bez crnih rukavica ne bi mogao ni jesti. Baš nikako. Na kraju smo taj burger platili 13 eura, sva trojica se potpuno oduševili. A ubrzo smo shvatili da je ta vrsta burgera u posljednje vrijeme postala veliki hit čeških influencera na Instagramu i TikToku.

Jasno, nevjerojatne količine cheddara čine burger malo težim, a uz te krumpiriće (preko kojih se također prelije rastopljeni sir) i prilično zasitnim. A Jalapeño papričice daju mu dodatnu ljutinu. Iskreno, cijela priča o Cheddar Bomb Burgeru nas je iznenadila, do kraja dana više ništa nismo pojeli. I da, na kraju dana nismo dobili srčani udar. Iako, vjerojatno nismo bili ni daleko od toga...