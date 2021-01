Kad je počeo prvi val korone, organizirali smo se jer smo htjeli ljudima pokazati što i kako mi kuhamo. Davali smo im ideje kroz naše videosnimke, koje smo snimali mobitelom, a ubrzo je broj pratitelja na stranici koju smo otvorili porastao, govori nam Igor Čimbur, jedan od osnivača projekta Chef kuha doma.

No posljednjih dana djelovanje im se malo promijenilo. Naime, ova skupina hrabrih vrhunskih chefova sad kuha za one kojima je to najpotrebnije - ljude pogođene potresom.

- Kad se potres dogodio, nismo nimalo razmišljali. Možemo ljudima ponuditi pomoć u onome što najbolje znamo, a to je kuhanje - objašnjava Čimbur i dodaje kako su se brzo organizirali.

- Iz naše akcije izrodilo se nešto predivno. Za one koji su pogođeni potresom kuha šest vrhunskih chefova, a pomažu nam i razni prijatelji i volonteri kako bi hrana što prije došla do onih kojima je to potrebno, ljudi kojima su kuće stradale u potresu i onih koji rade na sanaciji - govori i dodaje kako na dan pripreme 500 obroka.

To rade u suradnji s Udrugom ugostitelja. Kuhaju na glavnom trgu u Petrinji, a uskoro će jela pripremati i na drugim mjestima.

- Imat ćemo još dvije kućice. Jedna će biti u Dvoru a druga u Mošćenici, naselju u blizini Petrinje - priča Čimbur.

Zahvaljujući pomoći dobrih ljudi, od četvrtka će kuhati i u novoj kuhinji koja će postati središnja, onoj u restoranu Cocktail u Sisku.

- Braća Kramarić ponudila su nam da kuhamo u njihovom restoranu. Kad krenemo sa svim navedenim, moći ćemo pripremati i 1000 obroka na dan - kaže Čimbur i dodaje kako je presretan odazivom.

- Ljudi se javljaju iz cijele Hrvatske, svi žele pomoći onima kojima je to trenutno najpotrebnije. Može se reći da imamo pravu vojsku ljudi iza sebe, od kuhara pa sve do volontera. Te ljude ne zanima hoće li imati smještaj. Kažu nam: ‘Pa spavat ćemo u automobilu’ - rekao je Čimbur.

Kad smo ga pitali prikupljaju li donacije, objasnio nam je kako sve objavljuju na svojoj Facebook stranici “Chef kuha doma”.

- Moguće da će nam trebati vreće za spavanje i agregati, ali o svemu ćemo obavijestiti na društvenim mrežama - dodaje.