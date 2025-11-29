Obavijesti

Galerija

Komentari 0
BOGATSTVO OKUSA

Chef s Michelinkom: U kuhinji vam treba samo ovih 12 začina

Uživate li u kuhanju sigurno na svojim policama imate obilje začina koji mogu pretvoriti svako jelo u ukusan obrok. No, stručnjaci kažu da je manje više. Cijenjeni kuhar Max Posener tvrdi da vam je potrebno samo 12 sušenih začinskih biljaka i začina
Chef s Michelinkom: U kuhinji vam treba samo ovih 12 začina
Stručnjak, koji sada vodi Otaku, klub s 18 sljedova, otkrio je 12 začina koje bi svatko trebao imati u svojoj kuhinji, kao i savjete kako ih koristiti. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1/14
Stručnjak, koji sada vodi Otaku, klub s 18 sljedova, otkrio je 12 začina koje bi svatko trebao imati u svojoj kuhinji, kao i savjete kako ih koristiti. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025