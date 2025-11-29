Chef s Michelinkom: U kuhinji vam treba samo ovih 12 začina

Uživate li u kuhanju sigurno na svojim policama imate obilje začina koji mogu pretvoriti svako jelo u ukusan obrok. No, stručnjaci kažu da je manje više. Cijenjeni kuhar Max Posener tvrdi da vam je potrebno samo 12 sušenih začinskih biljaka i začina
Stručnjak, koji sada vodi Otaku, klub s 18 sljedova, otkrio je 12 začina koje bi svatko trebao imati u svojoj kuhinji, kao i savjete kako ih koristiti.
1. VANILIJA Tahićanska vanilija jedan je od najnevjerojatnijih proizvoda. Može pretvoriti bilo koji desert u desert vrijedan Michelinove zvjezdice. Poznat okus koji svi vole, a opet ima drugačiji okus od ostalih sorti.
2. TONKA Manje poznata, ali gotovo jednako aromatična kao vanilija. Ima note vanilije i badema te je vrlo svestrana. Može se koristiti za rižine pudinge, kreme, panna cottu, poširano voće, sladoled, a dobro se slaže i s čokoladom.
3. PET ZAČINA Mješavina koja sadrži zvjezdasti anis, klinčić, cimet, sjeme komorača i sečuanski papar. Dobro se slaže s mesom. Tradicionalno se slaže s kineskom pekinškom patkom, ali dobro se slaže sa svime što je masno i što može podnijeti puno slatkoće: svinjski trbuh, goveđa rebra, pileći batak.
4. SUMAK Blago aromatičan, a okus mu je ugodno kiselkasti, voćni i opor. Slaže sa s istim jelima kao i mješavina pet začina. Na istoku se koristi stoljećima kao osvježavajući dodatak jelima. Odlično se slaže s ribom.
5. CURRY PRAH Posebno je dobar S&B japanski curry u prahu. Kombinira kurkumu, korijander, kumin, piskavicu i druge začine u vatrenu, slatku i oštru verziju curryja u prahu.
6. KORIJANDER PRAH Oštar začini koji se može bolje slagati s mesom nego s ribom. Također se može staviti u marinade, temeljce i umake za pečenje.
7. KUMIN Dodajte ga na kraju kuhanja, tko će najbolje osloboditi svoju aromu. Max predlaže da tostirate svoje začine cijele i izmiksate ih jer će tako biti puno aromatičniji od kupovnih. Kumin i korijander su među njima.
8. PAPRIKA Napravljena od sušenih paprika, raste s rajčicama, bosiljkom i lukom, dok komorač raste u sličnim okruženjima kao kopar, korijander i kumin - što je u osnovi sve što vam treba za odličnu bazu za curry, prema Maxu.
9. ANIS Obogaćuje alkoholna pića, a odlično se u jelima slaže u kombinaciji s kimom, komoračem ili korijanderom. Dovoljna je mala količina jer je vrlo aromatičan pa brzo može preuzeti dominaciju.
10. CIMET Dobro poznat način koji se nalazi u svakoj kuhinji. Pretežito se koristi u slatkim jelima, no može obogatiti i okus juha, složenaca i jela s rižom.
11. BIJELI I CRNI PAPAR Max ističe kako nisu svi začini za marinade. Crni papar nije sol. Nemojte začinjavati meso solju, svakako ne na početku kuhanja. Samo će otpasti i zagorjeti u tavi. To je začin - koristite ga kao takvog. A ako morate, začinite po ukusu za stolom.
12. KARDAMOM Nezaobilazni indijski začin daje okus raznim vrstama curry umaka, jelima od leće i riže, povrću te mesnim jelima. Može se koristiti i kao dodatak slatkim jelima poput palačinki, vafli ili riže na mlijeku. Dobro se slaže sa drugim začinima kao što su cimet, klinčić, zvjezdasti anis, crni papar i kumin.
