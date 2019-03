Cijeli život krivo čistite i jedete ananas - ovo je ispravan način

Robert Dillon se snimio kako jede ananas i njegov video ubrzo je postao viralan. Otkrio je puno jednostavniji način uživanja u ananasu, prvenstveno promjenom pogleda na to voće. On kaže da ga se treba gledati kao bobičasto voće i u skladu s tim jesti. A kako ga treba jesti je pokazao u videu.

Im sorry but what the actual fuck 😨 pic.twitter.com/DYaDoGMe7i

Video je podijeljen 41 tisuću puta, 129 tisuća ljudi ga je lajkalo, a komentari se uglavnom tiču zadovoljnog mljackanja koje se čuje u videu, iako je par korisnika postavilo i svoje video odgovore na ovu temu, pokazujući kako je njima uspjelo 'trganje' ananasa.

Jedna djevojka je napisala da je to probala, ali da se meso ananasa nije tako lako odvajalo. Ubrzo je dobila i odgovor zašto - jer ananas nije dovoljno zreo.

uh my mom & i tried to do this but pic.twitter.com/m4NU6uPvg2