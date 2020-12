Influencerica Lara Joanna Jarvis, poznata po trikovima za štednju koje dijeli na svom YouTube kanalu, objavila je kako su ona i suprug Stuart uštedjeli 25.000 funti, ili nešto više od 208.000 kuna, nakon što su 2019. odustali od luksuznih troškova. U novom videu Lara je objasnila kako to možete učiniti 2021. godine i vi sami, ili barem pokušati.

- Čestitam vam ako ste se odlučili na godinu u kojoj je zabranjena kupovina, ili na mjesec zabrane kupovine, pa makar čak i samo vikend tijekom kojega ćete se odreći trošenja. Mi smo 2019. imali godinu zabrane kupovine i to je uvelike promijenilo naše živote, tako da to mogu samo preporučiti - kaže. Podijelila je nekoliko savjeta o tome kako uspjeti u tome.

Odredite zašto to činite

Zapišite svoje 'zašto' i stavite papir na hladnjak ili postavite na zaslon svog mobitela. To je vaš cilj, koji će pridonijeti tome da se držite plana i kad postane teško, to će biti vaša motivacija.

Pregledajte svoje bankovne izvode

Sjednite, uzmite svoje bankovne izvode i pregledajte ih. To može biti vrlo šokantno, kaže Lara. Dodaje kako je njoj pomoglo da osvijesti koliko je bila nepromišljena pri trošenju i nesvjesna toga da se sve na kraju zbraja. Kad to osvijestite, shvatit ćete na što toč no trošite novaci pronaći stavke na kojima se možete zaustaviti.

Pogledajte datume unaprijed

Pregledajte svoj kalendar i pogledajte sve datume rođendana, vjenčanja, godišnjica... koji se približavaju. Možete napraviti iznimku i kupiti poklone, no planirajte ih i kupujte unaprijed, kad je povoljnije. .

Donosi li vam kupnja radost?

Pogledajte stvari koje ste kupili i postavite si to pitanje. Da li se i dalje osjećate dobro, vrijedi li to imati u svom životu, donosi li vam to neku vrijednost? Često stvari kupujemo impulsno i ubrzo shvatimo da nas ne vesele.

Vrijeme je za raščlanjivanje istine

Manje stvari znači više novca i više vremena za razmišljanje o drugim stvarima u životu. Razmislite o stvarima koje možete reciklirati oko svog doma i koje vas mogu nadahnuti da ne kupujete više stvari i ne dodajete stvari koje već imate.

Budite svjesni stvari koje koje dugoročno štede novac

Razmislite o tome što možete kupiti, a da tako dugoročno štedite. Također, razmislite o stvarima koje će vam trebati za šest mjeseci, a sada možete proći jeftiniji i kasnije imati manje stresa zbog hitne potrage.

Postavite svoja pravila

To su vaša pravila, nemojte raditi ništa što ne želite i pobrinite se da odgovaraju cilju koji ste si zadali. Razmislite o stvarima koje nećete moći kupiti i stvarima koje smijete kupiti. Za praznike i obiteljska druženja okrenite se tome da stvarate zajednička sjećanja i iskustva, umjesto da poklanjate sitnice.

Postavite proračun za neke troškove

Na primjer, ako si dopustite da jednom mjesečno izađete na objed s prijateljima, odredite svoj proračun za taj obrok, tako da i dalje pazite na potrošnju. To su vaša pravila, nemojte raditi ništa što ne želite, pa ni odustajati od takvih druženja, samo se pobrinite da odgovaraju onome što želite da vam ovo uspije

Recite prijateljima da štedite

Ako kažete da ne možete ići na večeru svaki puta kad vas pozovu, pitat će se što se događa, zato im objasnite da imate cilj kako biste imali i njihovu podršku.

Kontrolirajte prekomjernu potrošnju

Nakon što pogledate svoje bankovne izvode, popišite stvari koje možda niste trebali kupovati i troškove koji nisu bili potrebni. Budite svjesni svojih nepotrebnih kupnji. Također, provjerite svoje račune za usluge i uvjerite se da plaćate najbolju moguću cijenu.

Uživajte u svom novom vremenu!

Imat ćete ne samo više novca, nego i gomilu vremena viška, pa to osvijestite i uživajte u tome.

Larine novogodišnje potrošačke navike

Otkažite impulsne kupnje! Uvijek se zaustavite prije nego nešto kupite, kad su veće stvari u pitanju i na 30 dana. Mnoge od njih nikad više nećete poželjeti kupiti.

Također, napravite inventuru hrane prije nego što idete u trgovinu, ono što vam se čini da treba vjerojatno već imate. Puno pomaže i plan obroka, na temelju kojega treba ići u kupovinu namirnica. Također, razmislite je li vam novi komad odjeće potreban, jer u ormaru vjerojatno već imate nešto slično.

Mogli biste se povezati sa starim prijateljima, naučiti novu vještinu ili usvojiti novi hobi, bilo što slično tome što će spriječiti da opet padnete u zamku toga da nemate što sa viškom vremena, zbog čega često - odlazimo u kupnju, prenosi The Sun.