Cijene goriva poskupljuju, ali 24 Oranž spašava: Svi korisnici imaju super popust na gorivo

Ovih pet trikova će vam pomoći da uštedite na gorivu:

1. Blago ubrzavanje prilikom kretanja

Krećite vrlo umjereno, zamislite da vam je čaša s vodom na suvozačevu sjedalu i ubrzavajte tako nježno da se ta imaginarna voda u čaši ne bi prolila. Pritom ipak nemojte biti velika smetnja u prometu. Ako za 10 sekundi dosegnete 50 km/h, bit će to dovoljno nježno i dovoljno brzo.

2. Mijenjajte brzine na vrijeme

Kod dizelskog motora već malo iznad 2000 okretaja prebacite u višu brzinu. Na benzinskim automobilima ta je granica oko 2500 okretaja. Naravno, ove vrijednosti su okvirne. Isprobajte kako vaš auto diše. Ako se nakon prebacivanja trese, vibrira, trza ili nema dovoljno snage, znači da ste ipak prebacili brzinu prerano. Pokušajte ponovno na malo višim okretajima dok ne pronađete pravi omjer. Ne bojte se visokih brzina. Peta i šesta brzina nisu samo za otvorenu cestu. I u gradskom prometu u visokom stupnju prijenosa pri 50 do 70 km/h vozit ćete se komforno, još tiše, a mnogo manje trošiti. Na nižim okretajima automobil u principu troši manje goriva. Zato se i s vremenom broj brzina manualnog mjenjača s četiri popeo na pet, a zatim i na šest.

3. Predviđajte promet ispred sebe

Ključni preduvjeti za ovo su defenzivna vožnja i držanje dovoljnog razmaka od automobila ispred sebe, uglavnom u gradskoj vožnji, no primjenjivo je i na otvorenoj cesti i autocesti. Nagla kočenja i ubrzavanja znatno povećavaju potrošnju, a ovom ćete taktikom to izbjeći. Glavno je pratiti promet ispred sebe i dobro se (defenzivno i s razmakom) prilagoditi tempu drugih vozila. Tako ćete moći usporavati i ubrzavati nježno i trošiti manje goriva. Primjerice, vidite li da se na 100-200 metara udaljenosti pali crveno ispred vas, popustite gas i lagano se dokotrljajte do semafora, a da se previše energije, odnosno momenta koji je automobil dobio ubrzanjem, ne gubi kočenjem. Jasno je da će se tako možda netko ugurati ispred vas, no nećete mnogo kasnije stići na cilj i pritom ćete uštedjeti. Slično je i prilikom dolaska na dionicu na kojoj ima više ležećih policajaca. Vozite konstantnom brzinom preko njih. Bit ćete jednako brzi ako preko njih prelazite s konstantnih 30-40 km/h nego da između njih kočite na 20 km/h, pa onda ubrzavate na 40 km/h, pa ponovno kočite itd... Taktika predviđanja prometa i prilagođavanja njemu možda je i najefikasnija metoda od ovdje navedenih. A ima i dodatnu prednost, koja donosi još malo uštede: kočnice će se manje trošiti i dulje trajati.

4. Usporite, isplatit će se

U prosječnom automobilu pri vožnji autocestom brzinom od 150 km/h trošite oko 20 posto više goriva nego pri 130 km/h. Usporite li sa 150 km/h na 100 km/h, potrošnja može biti i 40-50 posto manja. To je golema razlika i smanjenje brzine na autocestama može osjetno smanjiti vašu ukupnu prosječnu potrošnju, čak i ako rijetko vozite po njima. Nemojte spuštati brzinu ispod 90 km/h jer tako ćete biti smetnja na autocesti i opasnost za sebe i druge. Prestizat će vas i kamioni. Još jedan trik za vožnju autocestom je zavjetrina. Ako želite maksimalno uštedjeti, vozite se na propisanoj udaljenosti iza nekoga kamiona i prilagodite brzinu njemu. Kamion ispred vas razbijat će zrak i tako smanjivati njegov otpor i na vašem automobilu.

5. Konstantna brzina je kraljica uštede

Na otvorenoj cesti i autocesti održavajte konstantnu brzinu. Koliko je to korisno, pokazali su mnogi testovi. Primjerice, automobil čija brzina stalno varira između 70 i 90 km/h troši od 10 do 20 posto više goriva nego onaj koji pritom vozi konstantnom brzinom od 80 km/h. Isto vrijedi i za više brzine na autocestama, ali i za niže u gradu.

