Ujutro dvije kratke espresso i dvije čaše vode, i zato sam mlađi deset godina. Ne vidim puno filozofije u tome da cijena kave bude toliko različita od mjesta do mjesta. Nabavljamo je uglavnom po istoj cijeni, govori nam Trpimir Jonjić, vlasnik kultnog imotskog kafića.

Za malu espresso bez mlijeka trebat ćete izdvojiti 7 kuna, za malu s mlijekom 8, dok je velika kava u Imotskom 9 kuna. I nema razlike od kafića do kafića. Na makarskoj rivi obična je kava 7 i 8 kuna, dok za veliku s mlijekom treba izdvojiti 12 kuna.

Ni kvartovske cijene kave u Splitu nisu veće od 7, 8 i 10 kuna, ali je zato na rivi cijena kave nešto skuplja i iznosi od 16 do 18 kuna.

Oni gosti i turisti koji požele uživati u ispijanju kave u Dubrovniku, na Stradunu morat će malo dublje posegnuti u džep. Espresso je 17 kuna, double espresso 32, americano 27, ista ta samo s mlijekom je 30, caffe latte 35 kuna, kao i cappuccino. Najskuplji je double cappuccino koji je 42 kune. U gradskoj kavani cijene kave su još više - espresso je 26, dok je dupli espresso 33 kune. Najskuplji su cappuccino s i bez kofeina, 34 kune, te američka kava s mlijekom po izboru, bademovo, sojino ili kokosovo, po 33 kune, kao i Nescafe s mlijekom za 35 kuna.

S druge strane, u Osijeku je cijena jedne šalice kave s mlijekom od sedam do 10 kuna. Ovaj raspon cijena ne mijenja se ovisno o poziciji lokala pa tako u nekom kafiću daleko od centra, katedrale i poznate šetnice uz Dravu možete kavu platiti 10 kuna, a u centru grada sedam kuna. Crne ili turske kave stoje tek kunu ili dvije manje nego one s mlijekom, a ledenu kavu možete popiti za 12 do 15 kuna.

Cijena kave u Slavonskom Brodu razlikuje se od lokala do lokala, odnosno lokacije gdje su oni smješteni. U onima koji su na periferiji grada može se popiti kava s mlijekom i za 7 kuna, dok je cijena nešto veća u kafićima bliže centru grada. Na Korzu u kafićima uglavnom se kreće od 8 do 12 kuna. Brođani uživaju u dobroj kavi i kažu da je ona u Sl. Brodu, nakon povratka s godišnjeg odmora s neke destinacije na Jadranu, dobra i jeftina.

Tajna dobre kave leži u 4 M. To znači vrhunski aparat, što bi Talijani rekli macchina, potom znalački podešen mlinac za vrstu kave koju imate, onda mješavina, odnosno vrsta kave. A četvrto M je man, tj. ruka barista ili konobara koja s puno ljubavi priprema kavu.

Tako tajnu dobre kave objašnjava Damir Huljić, vlasnik kafića Come Back u Slavonskom Brodu, jednog od onih u kojima se pije najbolja kava u Hrvatskoj. Da je tome doista tako, govori prestižno priznanje Franck Barista Club, koji mu je dodijelio Franck i koje gostima jamči vrhunski pripremljenu kavu.

Dobili su pločicu na koju su izuzetno ponosni i koja će stajati na ulazu u lokal. Bit će to oznaka da se u tom kafiću pije dobra kava, baš kao što Michelinova zvjezdica u restoranima gostima jamči dobru hranu.

Cijene kave u hrvatskim gradovima:

Slavonski Brod

Cijene kave se razlikuju po lokacijama kafića, 7-12 kuna.

Osijek

Cijene se ne mijenjaju drastično ovisno o lokaciji, 7-10 kuna.

Dubrovnik

Najskuplje su na Stradunu i u gradskoj kavani, 17-42 kune.

Split

Na rivi su cijene duplo veće nego u kvartovima, 16-18 kuna.