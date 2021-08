Kada je riječ o kontracepciji, mnogi ljudi se pouzdaju u prezervative i pilule. No ima i mnoštvo onih koji se oslanjaju samo na 'metodu izvlačenja'. Da, radi se o metodi kada muškarac izvadi penis prije ejakulacije.

Prema novim istraživanjima, ta metoda je učestalija među parovima nego što biste pomislili. Naime, prema podacima dobivenima pomoću ženske aplikacije za plodnost - Glow, čak 18 posto žena je priznalo da im je ova metoda primarni oblik kontracepcije.

Drugim riječima, ona je na trećem mjestu po popularnosti, nakon prezervativa, koje koristi 32 posto ispitanica, i pilula, koje uzima njih 27 posto. Tijekom godina, metoda izvlačenja je često privlačila pozornost javnosti. Neki vjeruju da je neučinkovita i opasna, jer zahtijeva mnoštvo samokontrole od muškarca. No ima i onih koji tvrde da 'nije toliko loša'.

Istraživanje njujorškog Guttmacher instituta pokazalo je da je ova metoda jednako učinkovita kao korištenje prezervativa. Unatoč tome i dalje kruže priče o ženama koje su zatrudnjele koristeći je. Bez obzira koliko je učinkovita ili ne, statistike kojima Glow raspolaže, pokazuju da je u svakom slučaju jedna od omiljenih među heteroseksualnim parovima. Iz Glowa kažu da je nužno da se ljudi više obrazuju o toj metodi, kako bi je koristili na najučinkovitiji i najsigurniji mogući način.

Najlakša i najugodnija metoda

Naime, čak 60 posto parova, prema podacima iz Glowa, barem je jednom koristilo metodu izvlačenja, a 4,8 posto žena je koristi kao glavni oblik zaštite od trudnoće. Čak 88 posto korisnica ove metode je u ozbiljnoj vezi, zaručene su ili u braku, pa je tako ova metoda najpopularnija među parovima koji su razvili dublje povjerenje.

Uz to, 39 posto je koristi jer im je najugodnija, dok 32 posto ljubitelja ističe da im je ovo najlakši oblik kontracepcije. Zanimljivo je da se mnoge žene srame priznati prijateljicama da se oslanjaju na ovu metodu, jer ona djeluje kao nešto što isprobavaju tinejdžeri. No kad bi netko sam priznao da s partnerom koristi metodu izvlačenja, svi drugi bi oduševljeno priznali da i oni to čine.

- Iako ova metoda ne štiti u potpunosti od trudnoće (a posebno je rizična kad se radi o spolno prenosivim bolestima), ako se izvodi na pravilan način, može biti učinkovita skoro kao prezervativi - tvrdi Rachel K. Jones s Guttmacher instituta i napominje da uz savršenu uporabu prezervativa postoji dva posto šanse da oni budu nedjelotvorni, dok je kod metode izvlačenja riječ o četiri posto, piše Mic.